Ante las críticas, Gianni Infantino defendió su proyecto para vender el Mundial a capitales privados: "Es una oportunidad"

Tras las fuertes críticas a su nuevo proyecto, impulsadas principalmente por la UEFA, el presidente de la FIFA rompió el silencio en medio de versiones que amenazan su continuidad en el cargo.

Uno de los temas del momento es la rivalidad entre Gianni Infantino, presidente de la FIFA , y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), comandada por Aleksander Ceferin. Todo volvió a estallar cuando el suizo-italiano propuso un nuevo proyecto de vender y privatizar sus torneos a los capitales privados, como la Copa del Mundo.

Al ver tantas críticas, Infantino subió un video de cinco minutos explicando de qué se tratará este nuevo movimiento. “ El FIFA Forward Enterprise, o FFE, es en realidad una propuesta. Forma parte de un proceso democrático y, sobre todo, es una oportunidad, no una obligación. Como ya he dicho, da inicio al proceso de consulta. Si, y sólo si, es aprobada por la mayoría de nuestras 211 Asociaciones Miembro y el Consejo de la FIFA, se convertiría en una filial propiedad de la FIFA y controlada por ella, que consolidaría las operaciones comerciales y de eventos del ente ”, aseguró.

Además, resaltó las principales labores que tendrá este nuevo modelo de negocio. “ Su función sería comercializar y organizar todas las competiciones propiedad de la FIFA, junto con el patrocinio, la retransmisión, las licencias y nuevos proyectos en beneficio de las 211 Asociaciones Miembro de la FIFA; liberando, además, un valor comercial que antes no se había aprovechado ", avisó Infantino.

Una de las razones por las que perdió respaldo dentro de la UEFA es su cercanía política con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante el Mundial 2026 esa relación quedó especialmente expuesta: incluso accedió a retirar una tarjeta roja a un jugador de la selección estadounidense a pedido del mandatario. Según Aleksander Ceferin, con esa decisión "cruzó una línea roja" y olvidó que el fútbol "pertenece a los hinchas".

Ante esto, Infantino no se quedó callado y respondió indirectamente a esta crítica. “ Los aficionados siguen siendo la piedra angular del deporte rey, y el deporte que ven y aman no cambiará. La FIFA, obviamente, continúa gobernando el fútbol sin ninguna injerencia externa. Y el torneo insignia que organiza, como la Copa Mundial Femenina de la FIFA, siempre se mantendrá ”.

En qué consiste el proyecto FIFA Forward Enterprise

La FIFA presentó esta semana a sus 211 asociaciones miembro un proyecto para crear una compañía que administraría las operaciones comerciales de sus principales torneos, incluidos los Mundiales masculino y femenino, con el objetivo de incorporar inversores privados y recaudar hasta u$s4.200 millones sobre una valuación inicial de 20 mil millones.

El proyecto contempla la venta de participaciones minoritarias y sin capacidad de control, y cada asociación integrante de la FIFA podría acceder a un beneficio extraordinario de hasta u$s20 millones, una cifra con la que Infantino buscaría conseguir el respaldo necesario para aprobar la iniciativa.

Infantino en la mira.

Así lo confirmó en el comunicado de este miércoles: “Cada MA tendrá la opción de acceder a otros u$s20 millones a través del Programa FIFA Fast Forward, lo que eleva la financiación potencial a u$s40 millones por MA para este próximo ciclo. Es una oportunidad de oro para impulsar el desarrollo del fútbol a nivel mundial. Pero, insistimos, se trata solo de una oferta, no de una obligación. Tenemos el deber fiduciario de hacerlo y estamos aquí para discutirlo con todos”, sentenció.

En respuesta a este proyecto, la UEFA salió al cruce con un comunicado: “El alma y la gobernanza del fútbol no son activos para comerciar. El fútbol no es propiedad de la FIFA para venderlo”. Ceferin pidió que las federaciones, ligas, clubes, futbolistas, hinchas y gobiernos se involucren en el debate, mientras analiza las posibles medidas institucionales y legales para enfrentar el proyecto.

Infantino en el Mundial 2026. @FIFA

Si bien todavía no hay una fecha estimada para votar la aprobación de este proyecto, Infantino buscará ponerse de acuerdo con los países para impulsar este modelo que podría ser un antes y un después en el deporte.