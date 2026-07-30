Independiente recibió una inhibición de la FIFA y no podrá incorporar jugadores + Agregar ámbito en









Fue por una denuncia del club Olimpia de Paraguay por el pase del lateral Facundo Zabala. El Rojo deberá abonarla en los próximos días.

Facundo Zabala llegó a Independiente en julio de 2025 desde Olimpia de Paraguay. @facuzabala3

Independiente recibió una inhibición por parte de la FIFA por un reclamo del club Olimpia por el pase del lateral Facundo Zabala. La noticia complica a Independiente que todavía no había dado por finalizado su mercado de pases y que hasta no resolverlo no podrá incorporar jugadores.

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El club paraguayo denunció que el club de Avellaneda le debe pagar un millón de dólares más los intereses acumulados. La dirigencia de Independiente deberá resolverlo en los próximos días para poder satisfacer los pedidos del entrenador Gustavo Quinteros de cara al Torneo Clausura.

Olimpia había reclamado el pago total de la deuda, una cifra cercana a los U$D 1.750.00, pero la FIFA hizo lugar al pedido de Independiente para que la inhibición alcance únicamente a la cuota vencida.

El Rojo debutó en el torneo con una victoria frente a Estudiantes de La Plata por 2-0 en condición de visitante y este jueves por la noche recibe a Newell’s en el Libertadores de América por la fecha 2.

Este jueves Independiente resolvió la salida de Ignacio Pussetto: el delantero firmó una renovación con el club de Avellaneda y se irá a préstamo por 18 meses a Huracán, con una opción de compra de U$D 1,5 millones por el 70% del pase.

Independiente debutó con victoria 2-0 ante Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura 2026. El mercado de pases de Independiente El Rojo cerró hasta ahora a tres refuerzos. Maximiliano Meza, campeón de la Copa Sudamericana 2017 con Independiente, regresó al club tras quedar libre de River Plate y firmó contrato hasta diciembre de 2027. Santiago Mele, el arquero uruguayo, el martes firmó contrato y se sumó a préstamo por un año con opción de compra para aumentar la competencia con Rodrigo Rey. El ex Gimnasia de La Plata tiene contrato hasta diciembre de 2026 y todavía no negoció su renovación. En las últimas horas, Imanol Machuca firmó contrato hasta diciembre de 2029. Su pase pertenecía a Fortaleza, el club brasileño que recientemente descendió a la Serie B buscaba desprenderse del jugador.

Independiente debutó con victoria 2-0 ante Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura 2026.