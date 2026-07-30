Boicot total de la UEFA a la FIFA: las selecciones europeas no participarán de los torneos si Infantino avanza con su plan de privatización + Agregar ámbito en









La Unión Europea de Fütbol Asociado anunció mediante un comunciado oficial en las redes sociales que se mantenderá firme contra el deseo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de vender los derechos y privatizar la Copa del Mundo.

La UEFA acordó boicotear los próximos Mundiales si la FIFA avanza con su plan de privatización

La UEFA votó el jueves a favor de boicotear todas las competiciones de la FIFA en protesta contra el plan de su presidente Gianni Infantino, de vender los derechos y privatizar la Copa del Mundo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La UEFA y sus 55 federaciones mostraron unidad y anunciaron: "Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones a inversores privados".

La UEFA, en un duro comunicado que emitió a través de sus redes sociales, considera que "la Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta".

"Resulta irresponsable e indefendible que una propuesta de tal trascendencia para el fútbol se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin una consulta significativa con los responsables de la gestión del deporte. Esto no solo representa una profunda falta de liderazgo, sino también una abdicación del deber de la FIFA como garante del fútbol mundial", aseguró al respecto sobre la polémica privatización que quiere Infantino.

"Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la toma irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o atenerse a las consecuencias. No se trata de una «decisión democrática», sino de un gobierno basado en la intimidación: un acto de coerción indigno de una institución encargada de la gestión del fútbol mundial", disparó la UEFA al respecto de forma contundente.

Más declaraciones de la UEFA en contra de la FIFA: "Pero nuestra oposición va mucho más allá del procedimiento. En el momento en que los inversores externos adquieren participaciones en las competiciones de la FIFA, el fútbol cambia para siempre. La rentabilidad comercial se convierte en una obligación permanente. Las expectativas de los inversores se transforman en una presión diaria. A partir de ese momento, cada decisión sobre el calendario internacional, cada decisión sobre los formatos de competición y cada decisión que moldea el futuro del fútbol ya no se rige por lo que más beneficia al deporte, sino por lo que más beneficia a los accionistas".

"Este modelo no tiene cabida en el fútbol mundial. El futuro del fútbol no puede estar condicionado por las expectativas de quienes priorizan maximizar sus beneficios económicos. Tampoco pueden los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados quedar subordinados a las ganancias de los inversores. El fútbol no puede hipotecar su futuro por dinero".

"La postura de Europa es clara. Jamás legitimaremos este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender aquello que simplemente custodia para la próxima generación".

"Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que esta propuesta se haya abandonado en su totalidad y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada".

"Que nadie lo dude: la UEFA y sus federaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación".

"Hay momentos en que las instituciones no son juzgadas por lo que están dispuestas a aceptar, sino por lo que se niegan a ceder. Este es uno de esos momentos".

"Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta". El candidato de la UEFA para pelearle las elecciones presidenciales de la FIFA a Infantino Los dirigentes del fútbol europeo han estado intentando posicionar al influyente empresario catarí Nasser Al-Khelaifi como rival del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El medio Telegraph Sport confirmó que los directivos consideran que el presidente de Qatar Sports Investments y del Paris Saint-Germain tiene las mejores posibilidades de derrotar a Infantino en las elecciones presidenciales del próximo año.

Temas FIFA