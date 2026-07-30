Quién es el candidato de la UEFA para enfrentar a Gianni Infantino en las elecciones de la FIFA

La UEFA tiene claro que Nasser Al-Khelaifi es el perfil ideal para vencer a Gianni Infantino en las próximas elecciones de la FIFA en marzo.

Quién es el candidato de la UEFA para enfrentar a Infantino en las elecciones de la FIFA.

Tras el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá , donde por primera vez participaron 48 selecciones y se estrenaron las polémicas "pausas de hidratación", la ambición de Gianni Infantino va por más y el presidente anunció que ahora su nuevo proyecto es privatizar los derechos de las Copas del Mundo .

Esto cayó muy mal en la UEFA, que puso el grito en el cielo y emitió un duro comunicado criticando esta idea y amenazando con no participar más en los torneos de la FIFA.

No sólo eso. Los dirigentes de la Unión Europea de Fútbol Asociado ven consumido el tiempo del mandatario suizo al frente de la FIFA, tal es así que ahora buscan impulsar a Nasser Al-Khelaifi , presidente del Paris Saint Germain y de Qatar Sports Investments , como candidato a las elecciones del ente que rige el fútbol mundial.

Se considera que Nasser tiene el perfil más apto para esta batalla, el que tiene más opciones reales, con mejores oportunidades, para vencer en las elecciones presidenciales a Infantino.

Cabe recordar que el actual presidente de la Asociación de Clubes Europeos es el mismo Nasser Al-Khelaifi , por lo que se hace extensible su candidatura.

Cabe destacar que las próximas elecciones presidenciales de la FIFA serán el próximo mes de marzo, ya en 2027, momento en el que se decidirá el rumbo del fútbol mundial.

La relación desgastada entre la UEFA y la FIFA

Las alianzas económicas y financieras que está tomando Gianni Infantino preocupan en la UEFA, que ven su último plan de vender los derechos comerciales como una fórmula de vender el Mundial de fútbol, todo esto si la consonancia del resto de actores del fútbol mundial, las respectivas Confederaciones y Federaciones.

Las distancias entre la FIFA y la UEFA no son nuevas. El Mundial de Clubes del 2025 ya fue una importante brecha entre ambos organismos. El europeo se negaba a la celebración de éste con tal formato, sobrecargando de manera mayúscula el calendario de los grandes clubes.

Precisamente, la invención del nuevo formato del Mundial de Clubes, con 32 equipos de todo el mundo, se dio como descarte por la negativa de la UEFA de realizar la Copa del Mundo de la FIFA cada dos años, en lugar de los habituales cuatro.

El colmo llegó con el descontrol vivido en el reciente Mundial, especialmente con la mancha generada por la expulsión y amnistía a Balogun, delantero de Estados Unidos, tras una llamada telefónica del mismísimo Donald Trump, que terminó por desacreditar a Gianni Infantino con una decisión sin precedentes.