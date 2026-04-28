Liga Profesional: así están los cruces de octavos del Apertura 2026 tras la fecha 16 y qué se define en la última fecha + Seguir en









La recta final del torneo local ajusta posiciones clave y deja un panorama cada vez más claro de cara a los playoffs. Cómo quedaron los enfrentamientos.

Argentinos Juniors venció a Huracán y dejó la clasificación a playoffs al rojo vivo FOTOBAIRES

Con el cierre de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, el campeonato entró en su tramo decisivo y las posiciones comienzan a perfilar los cruces de eliminación directa. El empate entre Vélez Sarsfield y Unión de Santa Fe, junto con la derrota de Huracán ante Argentinos Juniors, terminaron de acomodar la tabla en ambas zonas.

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El equipo de Liniers no logró recuperar la cima de la Zona A y se mantiene en el tercer lugar, mientras que el conjunto santafesino todavía depende de sí mismo para meterse en la próxima fase. Por su parte, el Globo dejó pasar una chance clave, y el Bicho se consolidó entre los mejores de su grupo.

Cruces que se perfilan y una fecha clave por delante en el torneo Apertura A falta de una jornada para el cierre de la fase regular —con partidos pendientes aún por disputarse—, el cuadro de octavos de final empieza a tomar forma. Si el torneo terminara hoy, los cruces serían los siguientes:

Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central

vs. Rosario Central vs. Lanús

vs. River Plate vs. Independiente

vs. Vélez Sarsfield vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

vs. Independiente Rivadavia vs. Unión de Santa Fe

vs. Talleres de Córdoba vs. Belgrano

vs. Boca Juniors vs. Huracán

vs. Argentinos Juniors vs. San Lorenzo Sin embargo, nada está definido. La última fecha y los encuentros pendientes terminarán de ordenar la tabla, tanto en la clasificación a playoffs como en la Tabla Anual, que también otorga un título y define accesos a copas internacionales.

torneo apertura 2026 La última fecha y los encuentros pendientes terminarán de ordenar la tabla, tanto en la clasificación a playoffs como en la Tabla Anual, que también otorga un título y define accesos a copas internacionales.

El cierre promete máxima tensión: varios equipos aún pelean por meterse entre los ocho mejores, mientras otros buscan mejorar su posición para definir de local en la fase eliminatoria. El margen de error es mínimo y cada punto puede cambiar por completo el mapa del torneo.