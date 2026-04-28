Última fecha del Apertura confirmada: días y horarios de los duelos que definirán los clasificados a playoffs + Seguir en









La jornada 9 definirá los clasificados a octavos de final y terminará de ordenar los duelos de eliminación directa en el tramo decisivo del torneo.

El torneo Apertura define los últimos boletos a playoffs C5N

La Liga Profesional de Fútbol oficializó el cronograma de la fecha 9 del torneo Apertura 2026, que marcará el cierre de la fase regular.

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La programación priorizó el descanso de los equipos que disputan torneos de CONMEBOL y organizó partidos en simultáneo entre rivales directos en la pelea por la clasificación.

Una fecha decisiva con horarios definidos Sábado 2 de mayo

14.00: Barracas Central vs. Banfield (Zona B)

vs. (Zona B) 14.30: Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona A)

vs. (Zona A) 16.15: Central Córdoba vs. Boca Juniors (Zona A)

vs. (Zona A) 18.45: San Lorenzo vs. Independiente (Zona A)

vs. (Zona A) 18.45: Unión vs. Talleres (Zona A)

vs. (Zona A) 21.15: Platense vs. Estudiantes (Zona A) Domingo 3 de mayo

13.30: Aldosivi vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

vs. (Zona B) 16.00: Rosario Central vs. Tigre (Zona B)

vs. (Zona B) 16.00: Racing vs. Huracán (Zona B)

vs. (Zona B) 16.00: Gimnasia vs. Argentinos Juniors (Zona B)

vs. (Zona B) 16.00: Belgrano vs. Sarmiento (Zona B)

vs. (Zona B) 18.30: River Plate vs. Atlético Tucumán (Zona B) Lunes 4 de mayo

17.00: Gimnasia (Mendoza) vs. Defensa y Justicia (Zona A)

vs. (Zona A) 19.15: Vélez vs. Newell’s (Zona A)

vs. (Zona A) 21.30: Estudiantes (Río Cuarto) vs. Instituto (Interzonal) RIVER VS RACING Racing se juega la clasificación en la última fecha. @River Plate Con este panorama, los cruces provisorios de octavos de final quedarían así: Estudiantes vs. Barracas Central

vs. Rosario Central vs. Lanús

vs. River Plate vs. Independiente

vs. Vélez vs. Gimnasia

vs. Independiente Rivadavia vs. Unión

vs. Talleres vs. Belgrano

vs. Boca Juniors vs. Huracán

vs. Argentinos Juniors vs. San Lorenzo La tabla está muy ajustada, por lo que cualquier resultado puede modificar los enfrentamientos. La última fecha del Apertura 2026 será determinante y promete una definición cargada de tensión hasta el final.