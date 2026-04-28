La Liga Profesional de Fútbol oficializó el cronograma de la fecha 9 del torneo Apertura 2026, que marcará el cierre de la fase regular.
Última fecha del Apertura confirmada: días y horarios de los duelos que definirán los clasificados a playoffs
La jornada 9 definirá los clasificados a octavos de final y terminará de ordenar los duelos de eliminación directa en el tramo decisivo del torneo.
-
Así están los cruces de octavos del Apertura y qué se define en la última fecha
-
El estadio más caro del Mundial 2026: los 5 datos que seguramente no sabías del SoFi Stadium
La programación priorizó el descanso de los equipos que disputan torneos de CONMEBOL y organizó partidos en simultáneo entre rivales directos en la pelea por la clasificación.
Una fecha decisiva con horarios definidos
Sábado 2 de mayo
- 14.00: Barracas Central vs. Banfield (Zona B)
- 14.30: Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona A)
- 16.15: Central Córdoba vs. Boca Juniors (Zona A)
- 18.45: San Lorenzo vs. Independiente (Zona A)
- 18.45: Unión vs. Talleres (Zona A)
- 21.15: Platense vs. Estudiantes (Zona A)
Domingo 3 de mayo
- 13.30: Aldosivi vs. Independiente Rivadavia (Zona B)
- 16.00: Rosario Central vs. Tigre (Zona B)
- 16.00: Racing vs. Huracán (Zona B)
- 16.00: Gimnasia vs. Argentinos Juniors (Zona B)
- 16.00: Belgrano vs. Sarmiento (Zona B)
- 18.30: River Plate vs. Atlético Tucumán (Zona B)
Lunes 4 de mayo
- 17.00: Gimnasia (Mendoza) vs. Defensa y Justicia (Zona A)
- 19.15: Vélez vs. Newell’s (Zona A)
- 21.30: Estudiantes (Río Cuarto) vs. Instituto (Interzonal)
Con este panorama, los cruces provisorios de octavos de final quedarían así:
- Estudiantes vs. Barracas Central
- Rosario Central vs. Lanús
- River Plate vs. Independiente
- Vélez vs. Gimnasia
- Independiente Rivadavia vs. Unión
- Talleres vs. Belgrano
- Boca Juniors vs. Huracán
- Argentinos Juniors vs. San Lorenzo
La tabla está muy ajustada, por lo que cualquier resultado puede modificar los enfrentamientos. La última fecha del Apertura 2026 será determinante y promete una definición cargada de tensión hasta el final.
Dejá tu comentario