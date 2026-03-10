Un atleta paralímpico ucraniano ganó la medalla de plata y atribuyó su logro a ChatGPT

El biatleta paralímpico ucraniano Maksym Murashkovskyi afirmó que la inteligencia artificial (IA) fue una pieza central en su preparación deportiva y que le ayudó a conquistar la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina. El atleta aseguró que utilizó ChatGPT durante meses como apoyo para su entrenamiento físico y mental.
Murashkovskyi, de 25 años, obtuvo la medalla de plata en la prueba de biatlón disputada el domingo en los Juegos Paralímpicos de Invierno. El ucraniano estuvo cerca de quedarse con el oro, pero finalmente fue superado por el competidor chino Dang Hesong.
Tras la competencia, el deportista sorprendió al revelar que parte de su preparación se apoyó en inteligencia artificial. Según explicó, durante los últimos seis meses utilizó ChatGPT como una herramienta clave dentro de su rutina de entrenamiento.
"Durante los últimos seis meses, he estado entrenando con ChatGPT", dijo Murashkovskyi ante los periodistas. El atleta detalló que el uso de la tecnología no se limitó únicamente al análisis deportivo, sino que influyó en varios aspectos de su preparación.
"No se trataba sólo de tácticas. Era la mitad de mi plan de entrenamiento, mi motivación, etc. Así que era una parte muy importante de todo mi entrenamiento." explicó.
El biatleta también destacó que la inteligencia artificial cumplió diferentes roles durante su preparación. "Lo utilicé como psicólogo, entrenador y, a veces, como médico", agregó.
Una herramienta que podría cambiar el entrenamiento deportivo
Murashkovskyi, que ya había conseguido una medalla de bronce en el campeonato mundial de 2023, considera que la inteligencia artificial podría transformar el modo en que los deportistas se preparan en el futuro.
Aunque no cree que los entrenadores humanos desaparezcan por completo, sí sostiene que la tecnología podría asumir parte de sus funciones en los próximos años. "No por completo durante cinco o 10 años. Pero sí parte de él, sin duda", señaló.
El deportista ucraniano también se mostró convencido del potencial de esta herramienta en el ámbito deportivo y científico. "Creo en ella, es una tecnología revolucionaria", afirmó.
La inteligencia artificial comienza a incorporarse en áreas cada vez más diversas, desde el análisis de rendimiento hasta el acompañamiento psicológico de los atletas, abriendo un nuevo escenario para el entrenamiento de alto rendimiento.
