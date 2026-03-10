El origen del Día nacional de la Guitarra: ¿quiénes fueron los mejores guitarristas del país?

Cada 10 de marzo, en la Argentina se celebra el Día Nacional de la Guitarra y está vinculada al nacimiento de uno de los músicos más influyentes del rock local, Norberto “Pappo” Napolitano , un guitarrista que marcó a varias generaciones.

La guitarra tiene un lugar central en la música argentina. Desde el folklore hasta el rock, pasando por el tango y el blues, el instrumento se convirtió en una especie de símbolo cultural , presente en escenarios grandes y también en reuniones informales, donde siempre aparece alguien con una criolla bajo el brazo. En ese contexto, el homenaje del 10 de marzo funciona como un reconocimiento a quienes llevaron ese instrumento a otro nivel.

El Día Nacional de la Guitarra se celebra cada 10 de marzo porque ese día nació Norberto 'Pappo' Napolitano , uno de los grandes referentes del rock y del blues en el país.

Pappo nació en 1950 en Buenos Aires y desde muy joven se destacó por su talento con la guitarra eléctrica. A lo largo de su carrera participó en bandas fundamentales del rock argentino, entre ellas Los Gatos y Pescado Rabioso . El más recordado fue Pappo's Blues , grupo con el que grabó varios discos durante los años setenta y que consolidó su figura como guitarrista. Su estilo mezclaba blues, rock pesado y riffs potentes , una combinación que lo volvió inconfundible.

Con el paso del tiempo también formó Riff , banda clave para el desarrollo del heavy metal en la Argentina durante la década de 1980. El Día Nacional de la Guitarra fue establecido por ley en 2013 como homenaje a su legado. La elección de la fecha apunta a recordar la influencia de Pappo en el rock local y su rol en la popularización del blues dentro de la escena argentina.

La historia del músico también tiene un final marcado por la tragedia, ya que Pappo murió en 2005 en un accidente de moto, pero su figura sigue muy presente entre músicos y fanáticos del rock.

Los mejores guitarristas de la argentina

Hablar de los mejores guitarristas argentinos siempre abre debates. Cada generación tiene sus referentes y el gusto musical influye mucho. Aun así, hay nombres que aparecen de manera recurrente cuando músicos y críticos hacen listas.

Uno de ellos es Luis Alberto Spinetta. Aunque fue más conocido como compositor y cantante, su manera de tocar la guitarra, especialmente en Almendra y Pescado Rabioso, dejó una marca profunda en el rock nacional. Otro nombre inevitable es Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo. Su estilo combinaba melodía, efectos y texturas sonoras que definieron el sonido del rock latino de los años ochenta y noventa.

También suele aparecer David Lebón, reconocido por su trabajo en Serú Girán. Su capacidad para alternar entre guitarra eléctrica y acústica lo convirtió en uno de los instrumentistas más respetados del país. En una línea más ligada al blues y al rock clásico, el propio Pappo sigue siendo un punto de referencia. Muchos guitarristas argentinos lo mencionan como una influencia directa en su forma de tocar, especialmente por la potencia de sus riffs.