Lula da Silva afirmó que sabe cómo va a terminar la guerra entre Rusia y Ucrania









El presidente brasileño se refirió al conflicto en Europa y planteó que el desenlace está más claro de lo que muchos admiten.

El presidente brasileño se refirió al conflicto en Europa durante un acto en So Paaulo. REUTERS

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que tiene claro cómo finalizará la guerra entre Rusia y Ucrania y sostuvo que los principales actores del conflicto también conocen ese escenario. Lo expresó durante un acto público ante trabajadores y empleadores en Sao Paulo.

Durante su participación en la apertura de la II Conferencia Nacional del Trabajo, el mandatario brasileño sorprendió al referirse de manera directa a la guerra en Europa. En ese contexto, afirmó que el conflicto no se prolongó por falta de claridad sobre la situación en el terreno, sino por la dificultad de asumir políticamente lo que esa realidad implica.

Lula afirma que ya se sabe cómo terminará el conflicto entre Rusia y Ucrania Según explicó, tanto el presidente ruso como su par ucraniano son conscientes del escenario actual. "¿Por qué creen que la guerra entre Rusia y Ucrania aun no ha terminado? La situación es clara. Putin sabe que conservara lo que ya ha tomado, y Zelenski sabe que ya lo ha perdido. Solo se necesita coraje para aceptar estos hechos ", declaró Lula ante el auditorio.

El territorio, eje de la disputa Actualmente, Rusia controla cerca del 20% del territorio ucraniano. El Kremlin exige que Kiev reconozca las anexiones de Zaporiyia, Jerson, Donetsk y Lugansk como condición para avanzar en un acuerdo, mientras que el gobierno ucraniano se niega a ceder esas regiones.

putin y zelenski Rusia controla cerca del 20% del territorio ucraniano, un punto central en la negociación. Lula utilizó el ejemplo de la guerra para ilustrar un planteo vinculado a las negociaciones laborales. "Cualquiera que sea afiliado a un sindicato y huelguista lo sabe: muchas veces sabes que un acuerdo es posible, pero muchas veces no tienes el coraje de hablar en una asamblea. Muchas veces no tienes el coraje de hablar", expresó. Con esa comparación, el presidente buscó reforzar su idea de que los conflictos, tanto internacionales como sindicales, pueden prolongarse incluso cuando las partes ya conocen los límites de la negociación.