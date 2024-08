Un deportista olímpico se quejó de la alimentación en París 2024: "Había gusanos en el pescado"

Peaty conversó con la prensa tras regresar a su país. Uno de los temas que abordó en sus respuestas fue la "mala alimentación" que tuvo durante su estadía en París por los Juegos Olímpicos 2024: "No hay suficientes opciones de comida proteica y había esperas de 30 minutos para poder comer ", aseveró.

Esto se suma a las protestas continuas de los deportistas que vienen denunciando las largas filas en el comedor y la ausencia de carne en la dieta. El nadador de 30 años, tres veces campeón olímpico y ocho veces campeón del mundo, también señaló que "la nutrición no es lo suficientemente buena para el nivel que se espera de los atletas". Y recordó sus experiencias en otras competiciones olímpicas: "En Tokio la comida fue increíble, igual que en Río de Janeiro" .

adam peaty olímpico.jpg Adam Peaty se llevó una medalla de plata antes de verse obligado a abandonar la competición por motivos de salud.

El británico, que ganó una medalla de plata en la prueba de los 100 braza antes de retirarse de esta edición de los Juegos, no se guardó nada y continuó: “Quiero comer carne, necesito carne para competir y eso es lo que como en casa, así que ¿por qué iba a cambiar algo? También me gusta el pescado, pero la gente se ha encontrado gusanos. Eso no es bueno. Sólo quiero que la gente tenga las mejores condiciones. Y creo que son los atletas quienes mejor pueden dar a conocer la situación”.