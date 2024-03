Un jugador de Boca fue convocado a la Selección argentina

VALENTINI CON MESSI.jpg Nicolás Valentini con su ídolo Lionel Messi. El juvenil de Boca volverá a estar juto al mejor jugador del mundo en la gira por Estados Unidos. Intaram

Valentini, quien fue titular habitual en la Sub 23 en el Preolímpico y se perfila para ser parte de los Juegos Olímpicos París 2024, tendrá su prim era experiencia junto a laselección mayor, que afrontará sus próximos partidos ante el conjunto salvadoreño (el 22 de marzo, en el Lincoln Financial Field) y costarricense (el 26, en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum), en la última gira antes de la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos.