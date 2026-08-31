La despedida del 10: películas, series y documentales que reflejan el paso de Lionel Messi en la Selección Argentina

Para procesar el impacto cultural de su despedida y revivir cada hito de su carrera internacional, la industria audiovisual ha construido un catálogo indispensable de producciones cinematográficas y televisivas que valen la pena repasar.

El anuncio oficial del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina marca el fin definitivo de la era más trascendental en la historia del fútbol moderno. El capitán rosarino no solo transformó el destino del seleccionado nacional, sino que redefinió la relación emocional entre el hincha argentino y sus ídolos deportivos.

Su trayectoria con la camiseta albiceleste fue una travesía de resiliencia pura: desde las frustraciones y críticas tras las finales perdidas en 2014, 2015 y 2016, hasta la conquista absoluta de la Copa América 2021 , la Finalissima 2022 y la tercera estrella mundial en Qatar 2022 . Messi demostró que la grandeza también se mide por la capacidad de insistir y levantarse tras cada caída.

Para procesar el impacto cultural de su despedida y revivir cada hito de su carrera internacional, la industria audiovisual ha construido un catálogo indispensable de producciones cinematográficas y televisivas.

A continuación, repasamos —desde sus inicios hasta su consagración final— las obras fundamentales que documentan el recorrido del '10' con la camiseta argentina.

Obra cinematográfica seminal que combina el género documental, las recreaciones ficcionales de la infancia del jugador en Rosario y apasionadas mesas redondas compuestas por figuras consagradas del fútbol mundial. Lanzada en el marco del Mundial de Brasil 2014 , la película resulta fundamental para comprender los cimientos del complejo e incomprendido vínculo inicial entre Messi y la afición argentina.

La cinta explora los sacrificios de su infancia, el tratamiento médico en Barcelona y las comparaciones constantes con Diego Maradona, analizando el doloroso proceso de adaptación hasta consolidarse como el pilar y capitán del equipo que alcanzó la final del mundo en Rio de Janeiro.

Dirigida por el reconocido cineasta español Álex de la Iglesia, producida por Mediapro y distribuida internacionalmente por Warner Bros. Entertainment. Guion: Jorge Valdano. Protagonistas: Lionel Messi (a través de imágenes de archivo y recreaciones de época), Jorge Valdano, Johan Cruyff, César Luis Menotti, Alejandro Sabella, Javier Mascherano y Gerard Piqué. El documental se encuentra disponible en YouTube.

Sean eternos: Campeones de América (2022)

Miniserie documental de tres episodios estrenada a fines de 2022 que se adentra en la intimidad de los 45 días que duró la concentración de la Selección Argentina durante la Copa América Brasil 2021. La narrativa expone el quiebre de una pesada sequía de 28 años sin títulos oficiales para el equipo mayor.

El valor central de esta producción radica en el acceso inédito a los vestuarios, aviones y hoteles de concentración, revelando el magnetismo de Messi como líder. La serie inmortalizó momentos decisivos de la cultura popular argentina, como la emotiva arenga de Lionel previa a la final en el Estadio Maracaná ("Esta copa se tenía que jugar en Argentina..."), así como la entrega total de una nueva generación de futbolistas dispuestos a dar todo por ver a su referente levantar un trofeo con el seleccionado.

Dirigida por Juan Baldana y producida por la plataforma PEGSA para Netflix, bajo la supervisión ejecutiva del ex-Puma Agustín Pichot. Protagonistas: Lionel Messi, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Lionel Scaloni, Neymar Jr., Xavi Hernández, Cesc Fàbregas y Luis Suárez. Disponible en Netflix.

Alta en el cielo (2023)

Cortometraje documental estrenado a mediados de 2023, exactos seis meses después de la hazaña en Doha. La pieza reúne testimonios exclusivos grabados durante el reencuentro de la Selección en Buenos Aires lucido por primera vez el parche de campeón del mundo y las tres estrellas en el pecho.

En un ambiente íntimo y distendido, Messi realiza un balance de su carrera internacional, reflexionando sobre el valor del sufrimiento, la importancia de no bajar los brazos tras los fracasos y el significado profundo de haberle entregado la mayor alegría colectiva a la sociedad argentina.

Producida por la marca deportiva Adidas en colaboración con la productora Indigo Productions. Protagonistas: Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lisandro Martínez.

El minidocumental Alta en el cielo de la Selección Argentina se puede ver de forma gratuita en el canal oficial de YouTube de Adidas.

Muchachos, la película de la gente (2023)

Este largometraje de 100 minutos se convirtió rápidamente en el documental más visto en salas en la historia del cine argentino. Su propuesta narrativa trasciende la cancha para enfocar la cámara en la tribuna y las calles.

A través de miles de videos caseros grabados por aficionados en todos los rincones del planeta combinados con material exclusivo en alta definición de la FIFA, la película contrapone la gesta deportiva de Messi en Qatar con la explosión de júbilo social que paralizó a 45 millones de personas.

La voz de Guillermo Francella aporta una impronta poética, apasionada y profundamente nacional, convirtiendo el camino del capitán en un espejo de la identidad y la resistencia cultural del país.

Dirigida por Jesús Braceras y producida por Pampa Films, Star Distribution y la editorial Orsai, con producción ejecutiva de Pablo Bossi, Agustín Bossi y Pol Bossi. Guion y narración: Basada en un relato original del escritor Hernán Casciari y narrada por Francella. Protagonistas: Lionel Messi, el plantel de la Selección Argentina de Fútbol y la hinchada argentina. Disponible en Disney+.

Elijo creer: El camino del campeón (2023)

Película documental oficial respaldada por la AFA que repasa minuciosamente el camino táctico y humano de la Selección hasta la gloria en Qatar 2022. Elijo creer ofrece una perspectiva institucional y deportiva rígidamente estructurada desde el seno del cuerpo técnico y el plantel.

Con la narración sobria e imponente de Ricardo Darín, el largometraje analiza los momentos de mayor tensión dramática del certamen: la sorpresiva caída inicial ante Arabia Saudita, el agónico cruce ante México, la batalla dialéctica y futbolística contra Países Bajos y la inolvidable definición por penales en la final frente a Francia. La obra retrata a un Messi maduro y resolutivo, ejerciendo el liderazgo supremo en los instantes más complejos.

Dirección compartida de Gonzalo Arias y Martín Méndez, coproducida por GM Producciones, Tronito, Grupo Octubre y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Narración: Ricardo Darín. Protagonistas: Lionel Messi, Lionel Scaloni, Emiliano "Dibu" Martínez, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi y Enzo Fernández.

El mundial de Messi: el ascenso de la leyenda (2024)

Miniserie documental de cuatro episodios emitida mundialmente a inicios de 2024 a través de la plataforma Apple TV+. Esta ambiciosa producción analiza de manera definitiva la relación de Messi con la Copa del Mundo a lo largo de cinco ediciones (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).

Utilizando como hilo conductor la épica consagración en Qatar, la serie destaca por su nivel de intimidad y factura técnica, ofreciendo reflexiones crudas del propio Messi sobre el costo personal de las críticas, la asfixiante presión mediática que atravesó durante más de una década y la metamorfosis emocional que lo transformó en el líder indiscutido de la "Scaloneta". Cuenta con análisis de leyendas del fútbol internacional que dimensionan cómo Messi cerró el debate sobre el mejor futbolista de todos los tiempos.

Dirección y producción ejecutiva: Juan Camilo Cruz, Matt Smith, Juan Baldana y Daniel Rosenfeld; producida por Smuggler Entertainment, Pegsa y Apple TV+. Protagonistas: Lionel Messi, Gary Lineker, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Lionel Scaloni y Emiliano "Dibu" Martínez. Disponible en Apple TV+.