Maru Botana dio una contundente opinión sobre la polémica entre Tini Stoessel y su padre: "No me llamó la atención" + Agregar ámbito en









La famosa cocinera y conductora estuvo vinculada a la familia Stoessel tras su paso por Telefe cuando Alejandro, productor televisivo, formaba parte del canal.

Maru Botana se metió en la polémica entre Tini y su padre.

Maru Botana fue contundente con su opinión sobre el conflicto entre Martina "Tini" Stoessel y su padre, Alejandro, que se debería a las diferencias sobre el manejo del patrimonio económico de la actriz y cantante.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La famosa cocinera y conductora estuvo vinculada a la familia Stoessel tras su paso por Telefe cuando Alejandro, productor televisivo, formaba parte del canal.

Además, Alejandro compró una franquicia de los locales gastronómicos de Maru Botana, instalado en la localidad de San Isidro, que en 2019 fue noticia cuando se denunció que en el lugar había una conexión ilegal de luz. “Ese local es una franquicia de Alejandro Stoessel”, dijo Maru Botana en su momento, cuando se conoció la instalación ilegal la hizo pública la empresa Edenor en redes sociales.

Maru Botana y su reacción al conflicto entre Tini y su padre Por esta relación, Maru fue consultada por el tema del momento por el ciclo Primicias Ya (América TV), donde también recordaron que en su momento también se rumoreó que Mariana Muzlera, madre de Tini, estaba celosa de Tini por su relación con Alejandro.

"Fue siempre profesional, compañeros en Telefe. Cero. Fueron años lindos de mucho laburo. No, siempre todo muy profesional. Igual yo estaba en mi programa, no compartía mucho con ellos, con Alejandro, Marcelo (Tinelli), Claudio (Villaruel)", aseguró primero Maru, descartando el rumor.

Luego, al ser consultada si le sorprendió que se destapara el conflicto entre Tini y Alejandro, sorprendió al revelar: "No tanto... No tanto porque, bueno, tuve situaciones... No es momento de hablar, pero bueno, ojalá lo puedan solucionar". Tras revelar los conflictos que mantuvo con la familia Stoessel, Maru brindó más detalles de ese duro momento que atravesó. "La verdad que la pasé muy mal. Sí, muy mal. Y bueno, ojalá que Tini pueda solucionar todos los problemas que tiene, más que nada por la parte familiar, que en esos momentos te olvidás de la plata", expresó la cocinera, que sobre su relación con Alejandro "quedó ahí, ya fue".