SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
16 de noviembre 2025 - 10:35

Un piloto murió mientras participaba de una competencia zonal de automovilismo en La Plata

La víctima fue identificada como Alejandro Frangioli, quien se desvaneció mientras transitaba la última vuelta a bordo de un Ford Fiesta, perdió el control del vehículo y terminó deteniendo la marcha al costado de la pista.

piloto

Un trágico episodio ocurrió este sábado en el Autódromo 'Roberto José Mouras', en las inmediaciones de esta ciudad, donde un piloto falleció mientras participaba de una competencia automovilística zonal, denominada Turismo Internacional.

La víctima fue identificada como Alejandro Frangioli, de 66 años, quien se desvaneció mientras transitaba la última vuelta a bordo de un Ford Fiesta, perdió el control del vehículo y terminó deteniendo la marcha al costado de la pista.

Informate más

El piloto murió por causas naturales

Aunque se le practicaron maniobras de RCP, no fue posible reanimarlo, y el médico certificó que el deceso se produjo por causas naturales.

En el lugar también se encontraba su yerno, Guillermo Quiroga, quien relató que Frangioli había sufrido anteriormente un paro cardíaco, tenía tres stents coronarios y tomaba medicación.

auto-piloto
Aunque se le practicaron maniobras de RCP, no fue posible reanimarlo, y el m&eacute;dico certific&oacute; que el deceso se produjo por causas naturales.

Aunque se le practicaron maniobras de RCP, no fue posible reanimarlo, y el médico certificó que el deceso se produjo por causas naturales.

La policía, por su parte, realizó las actuaciones de rigor y el caso quedó caratulado como vrxVxw 'averiguación de causales de muerte', sin intervención penal dado el cuadro clínico preexistente del fallecido.

El piloto, oriundo de Chaco, fue campeón en 2005, 2006 y 2018 de la Clase Super, mientras que este año era uno de los animadores de la Clase 2.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias