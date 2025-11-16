Video: así detuvieron a Bebote Álvarez y más de 200 barras de Independiente para evitar un choque entre facciones







El operativo se activó luego de que el exjefe de la barra anunciara públicamente su intención de regresar al estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini para recuperar su lugar en la tribuna.

Más de 200 barras de Independiente fueron arrestados

La previa del encuentro entre Independiente y Rosario Central estuvo marcada por un fuerte dispositivo de seguridad que terminó con la detención de Pablo “Bebote” Álvarez y más de 200 integrantes de la facción disidente “Los Diablos Rojos”. El operativo se activó luego de que el exjefe de la barra anunciara públicamente su intención de regresar al estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini para recuperar su lugar en la tribuna.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de sus redes sociales, Álvarez había convocado a sus seguidores para ubicarse en la tribuna Miguel Santoro baja. El clima ya venía tenso desde los incidentes del 20 de agosto ante Universidad de Chile, que provocaron que la barra oficial (“Los dueños de Avellaneda”, liderada por Mario Nadalich) recibiera derecho de admisión y quedara fuera del estadio en los partidos siguientes.

Así detuvieron a Bebote Álvarez y más de 200 barras de Independiente para evitar un choque entre facciones La Policía Bonaerense interceptó al grupo opositor en la zona de Los Siete Puentes, ingreso habitual al estadio, y trasladó a los detenidos a la Comisaría 1° de Avellaneda bajo la acusación de intimidación pública y promoción del desorden en un espectáculo deportivo. En el procedimiento también se secuestraron banderas, bombos, tirantes y otros elementos de tribuna.

bebote Según un informe policial, durante la semana Bebote había difundido videos desafiando a la facción oficial, lo que llevó a reforzar el operativo de 450 a 570 efectivos. El documento indica que cerca de 200 barras llegaron al lugar con una bandera presuntamente robada y buscaban provocar un cruce con el sector que lidera “Juani” Lenczicki. Para evitar un enfrentamiento, otro grupo de agentes detuvo el avance de la facción oficial desde Barracas hacia Avellaneda.

La rápida intervención policial evitó lo que, según la fiscalía interviniente, podía haberse convertido en un episodio de violencia de grandes dimensiones en la antesala del partido.