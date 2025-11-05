Durante dos jornadas completas, BMW Group Argentina se apoderó del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires para realizar una nueva edición de su BMW Experience, evento que les brindó a más de 500 participantes la posibilidad de manejar al límite y comprobar las capacidades de una extensa y variada selección de modelos.
Con la presencia de 50 vehículos y más de 500 participantes, BMW Group Argentina celebró su exitoso BMW Experience en el Autódromo
El convocante evento, que excedió todas las expectativas de clientes, concesionarios y amigos de la marca, permitió manejar una variada gama de modelos sobre el Circuito N°5 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.
Guiados por el equipo de instructores liderado por Carlos Alberto “Tim” Pairetti y Leonel Bovalina, clientes, amigos de la compañía e integrantes de la prensa pudieron vivir la adrenalina de conducir vehículos con distintas tecnologías de propulsión para sobrepasar los 200 km/h en la recta del Circuito N°5 y experimentar todas las bondades de los modelos de BMW y MINI, como sus capacidades de frenado y controles dinámicos, en un entorno seguro y adecuado. Entre la flota disponible de modelos se encontraban varias unidades de deportivos a combustión como los BMW M135 xDrive, M240i xDrive, M340i xDrive, X3 M50 xDrive o el nuevo MINI John Cooper Works, híbridos enchufables como la BMW X1 xDrive25e, completamente eléctricos, como dos ejemplares de la iX2 xDrive30 y modelos clásicos de la marca como el BMW 330i y la BMW X5 xDrive40i.
Además, con el leit motiv de la celebración de los 25 años de BMW Group como subsidiaria en Argentina, los boxes del Autódromo Oscar y Juan Gálvez alojaron a más de 30 productos en exhibición e incluyeron espacios especiales que permitieron interactuar con distintas tecnologías de la gama, apreciar accesorios de la línea M Performance o tomarse fotos de recuerdo. Entre la larga lista de modelos allí exhibidos destacaron el nuevo BMW M5, el híbrido- enchufable que representa el BMW más potente que haya llegado a Argentina, el BMW Z4, de reciente regreso al porfolio local, los flamantes MINI John Cooper Works y Cooper Cabrio (que fueron lanzados en The BMW Experience) y las últimas novedades de BMW Motorrad, como las deportivas S 1000 RR y S 1000 XR y el scooter BMW C 400 X.
“Ha sido una verdadera fiesta volver a ofrecerles a nuestros clientes un evento de semejante magnitud en el Autódromo. Sabemos, por todo el feedback recibido, que ha sido una experiencia única e inolvidable para cada uno de ellos. Este hito representa la celebración principal por los 25 años de nuestra subsidiaria y logró apelar a toda la deportividad y pasión que generan nuestras marcas BMW, MINI y BMW Motorrad”, afirmó Ivana Dip, CEO & Managing Director de BMW Group Argentina, sobre The BMW Experience.
The BMW Experience en números:
- 2 primaverales jornadas de evento
- +500 asistentes
- +600 pruebas de manejo
- +30 vehículos en exhibición
- +15 autos disponibles para manejar
- +12.000 kilómetros recorridos por todos los autos en pista
- 5, el número del circuito del Autódromo Oscar y Juan Gálvez sobre el
- cual se realizaron las pruebas dinámicas
- 6 instructores de manejo
- 2 lanzamientos: MINI John Cooper Works y MINI Cooper Cabrio S
- 2 modelos cabrio de BMW Group que regresan al país: BMW Z4 y MINI
- Cooper Cabrio
- 727 cv, la potencia total combinada del nuevo BMW M5
