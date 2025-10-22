Diego Aguirre de DT, Paulo Dybala y Nahitan Nández: el Boca que piensa Riquelme para la Copa Libertadores 2026







El presidente de Boca planea patear el tablero y realizar una gran inversión para contar con un campeón del mundo y dos uruguayos subcampeones de América de renombre para reforzar el equipo en 2026.

Juan Román Riquelme ya planea el 2026 de Boca con nombres auspiciosos. A la espera de la clasificación a la Copa Libertadores, según contaron los periodistas Federico Buysan y Fabián Bertolini en el reconocido medio uruguayo "El Espectador Deportes", en Boca ya se contactaron por Diego Aguirre. entrenador de Peñarol. por su situación contractual.

El mercado de pases todavía no empezó, pero en Boca ya se habla de dos nombres que ilusionan a los hinchas: Paulo Dybala y Nahitan Nández. La posibilidad de que ambos vistan la camiseta "xeneize" en 2026 sacudió las redes y generó expectativas. Sin embargo, la negociación está condicionada por un factor clave: la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Según informó el periodista Damián Iribarren en ESPN, Riquelme se comunicó personalmente con ambos futbolistas para tantear sus intenciones de cara al futuro. En esa charla, el presidente les habría ofrecido sumarse al proyecto del club para pelear por el máximo objetivo continental. Tanto Dybala como Nández habrían dado su visto bueno, pero con una condición innegociable: que el equipo logre meterse en la Libertadores.

Cabe destacar que el contrato de Dybala con la Roma finaliza en junio de 2026, por lo que en enero ya puede comenzar a negociar como jugador libre (a menos que renueve en la capital italiana). Además, es el mejor amigo de Leandro Paredes, capitán de Boca. En tanto, el caso Nández podría ser más dificil ya que arribó hace un año al Al-Qadsiah, de Arabia Saudita, y tiene contrato hasta mitad del 2027.