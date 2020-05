Ezequiel Garay, en pie de guerra con Valencia

En un comunicado, la institución expresó "lamentar" la situación y mostró su "sorpresa ante dichas manifestaciones", en tanto que recalcó que la entidad "jamás ha querido entrar en polémicas públicas con sus futbolistas".

View this post on Instagram A post shared by Ezequiel Garay (@ezequielgaray24) on May 31, 2020 at 1:30am PDT

Y continuó: "Muy al contrario, el club le ha mostrado en todo momento su cariño y su respaldo constante" al jugador.

Sin embargo, contraatacó y afirmó que "como el propio jugador indica", su renovación comenzó a tratarse en julio de 2019, "habiendo rechazado desde ese momento varias propuestas que mejoraban su actual contrato".

Por último, el escrito acusa al marcador central de ser "el único futbolista que rechazó suscribir el acuerdo global alcanzado con todo el primer equipo y cuerpo técnico para la reducción de sus percepciones" en medio del parate por la pandemia de coronavirus.

Valencia CF #AMUNTDesdeCasa on Twitter COMUNICADO OFICIAL ⤵️



https://t.co/Bj00dmVjb4 pic.twitter.com/ArdvNjzval — Valencia CF #AMUNTDesdeCasa (@valenciacf) May 31, 2020

Garay, que está en plena recuperación por la rotura de los ligamentos cruzados de una de sus rodillas y quien se recuperó luego de haber dado positivo por Covid-19, negó haber rechazado una oferta de 2,7 millones de euros para irse de Valencia, donde llegó en 2016.

El defensor, que jugó el Mundial 2014 con la Selección argentina, leyó un comunicado en un video de casi doce minutos publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde reveló los pormenores del conflicto.

"No hace falta acabar mal. Como jugador gustaré más o menos, pero hacer ver que por dinero no me quiero quedar me parece injusto", señaló Garay, quien recordó que para fichar por el Valencia en 2016 rechazó una oferta mayor.

"Siempre he querido quedarme en este club. El Valencia me ha hecho feliz, pero continuar no depende de mí", cerró.