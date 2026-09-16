Vélez confirmó que Emanuel Mamamana fue dado de alta después del gran susto de la fecha pasada + Agregar ámbito en









El defensor fortinero sufrió un fuerte choque con uno de sus compañeros, lo tuvieron que internar de urgencia y el último comunicado del club devolvió un favorable resultado.

Emanuel Mamanna recibió el alta médica después de su grave lesión contra Newell ´s.

Emanuel Mammana recibió el alta médica en la mañana de este miércoles, luego de sufrir un traumatismo de hemitórax derecho que provocó la fractura de múltiples costillas y unneumotórax, el viernes pasado en el empate 1 a 1 contra Newell´s, tras un fuerte choque con su compañero de equipo Tomás Marchiori.

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En el comunicado oficial, Vélez anunció que “el martes se le había retirado el tubo de tórax tras presentar una evolución favorable, tanto clínica como imaginológica” y que “el jugador continuará con controles y reposo deportivo, sin fecha aún para su retorno a los entrenamientos”.

View this post on Instagram Si bien el mensaje resalta que no hay una fecha estimada para su vuelta, desde el entorno del jugador aseguran que ven poco probable que vuelva a sumar minutos en lo que queda de año y esperan una posible vuelta en la pretemporada de 2027, según informó ESPN.

Cómo fue la lesión de Mammana El momento en el que se paralizó el Estadio Marcelo Bielsa fue al minuto 10, cuando el arquero fortinero y el defensor chocaron al intentar despejar la pelota que estaba dentro de su área. En una desafortunada salida de Marchiori, le pegó con la rodilla de lleno en las costillas de Mammana, el exRiver pidió ayuda inmediatamente y tuvo que ser retirado en camilla.

Si bien al jugador se lo notaba con muchas quejas, al principio parecía uno de los golpes normales que se dan en el fútbol. Horas más tarde, el Fortín sacó un comunicado sobre la situación del defensor: “Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural”, avisaron en primera instancia.

El momento del choque entre Marchiori y Mammana. Al día siguiente, actualizaron su situación y todo se volvió más favorable: “Emmanuel Mammana se encuentra internado en Clínica Zabala de CABA, continúa con muy buena evolución. Se le realizan estudios de rutina para control y seguimiento de su patología”. Una vez con el asunto más calmo, Mammana aprovechó sus redes sociales y le envió una mensaje a la gente que estuvo pendiente de su salud: “Quiero agradecer a toda la gente que estuvo atenta, que se preocupó y que se tomó un minuto para mandar un mensaje, unas palabras de fuerza y oración”, y agregó respecto al Sanatorio de la Mujer: “Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida”, aseguró el defensor. Mammana, uno de los jugadores que más jugó en Vélez en este 2026. Ante esta situación, Vélez perderá al sexto jugador que más minutos sumó en lo que va del año y a una de las piezas clave dentro del armado táctico para Guillermo Barros Schelotto. Aún así, desde el Fortín todavía no iniciaron gestiones en busca de un recambio y solo esperan una pronta evolución de Mammana.

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