Pese al reclamo de Vélez, la AFA programó el Boca-Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina + Agregar ámbito en









El organismo incluyó el cruce en su calendario oficial sin ningún tipo de condicionamiento, lo que generó especulaciones sobre el rumbo que podría tomar la solicitud que presentó el Fortín ante el Tribunal de Disciplina.

Pese al reclamo de Vélez, la AFA programó el Boca-Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este miércoles que Boca Juniors y Racing Club disputarán los cuartos de final de la Copa Argentina el domingo 27 de septiembre, pese al reclamo de Vélez Sarsfield contra la clasificación del Xeneize. El organismo incluyó el cruce en su calendario oficial sin ningún tipo de condicionamiento, lo que generó especulaciones sobre el rumbo que podría tomar la resolución del expediente.

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El conjunto de Liniers presentó una protesta ante el Tribunal de Disciplina luego del partido de octavos de final disputado en Mendoza, al considerar que el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena incluyó seis futbolistas extranjeros en la planilla, uno más de los permitidos.

Pese a que el reclamo continúa en trámite, el organismo avanzó con la organización del encuentro con la Academia y lo incluyó en su calendario sin ningún tipo de restricción. La decisión puede ser interpretada como una señal de que, al menos por ahora, el organismo contempla que Boca continuará en competencia.

El conjunto de Liniers presentó una protesta ante el Tribunal de Disciplina luego del partido de octavos de final disputado en Mendoza. La protesta de Vélez tras el partido con Boca El Tribunal de Disciplina recibió formalmente la presentación de Vélez y el próximo paso será darle vista a Boca, que tendrá la posibilidad de presentar su descargo y defender su postura. Recién después de esa instancia el organismo estará en condiciones de analizar el expediente y avanzar hacia una resolución.

Los seis extranjeros que fueron incluidos en la planilla del encuentro fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero. Montero, Lozano y Villa comenzaron como titulares, mientras que Valencia y Palacios ingresaron durante el segundo tiempo. Romero, en cambio, permaneció entre los suplentes y no tuvo minutos.

Ese último aspecto aparece como uno de los principales argumentos que podría utilizar Boca para defenderse. La postura del club apunta a que la presencia del sexto extranjero en la planilla habría sido consecuencia de un error administrativo, pero que no tuvo incidencia deportiva porque el futbolista no ingresó al campo de juego. Por su parte, el Fortín considera que no existe en el reglamento de la Copa Argentina una excepción que permita ampliar a seis el cupo de extranjeros, por lo que reclama que se aplique el máximo general de cinco vigente en la Liga Profesional. Vélez pide que se sancione a Boca con la pérdida del partido y que se homologue un resultado de 3 a 0 a su favor, con base en los artículos 18.2 y 26.1 del Código Disciplinario, referidos a alineación indebida.