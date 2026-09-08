El presidente de Vélez rompió el silencio y pidió "justicia" tras presentar en la AFA la denuncia por la alineación indebida que hizo el "Xeneize".

Los detalles de la denuncia de Vélez contra Boca: en qué se basa para pedir la descalificación

Vélez oficializó la denuncia contra Boca en la AFA, y ratificó su deseo de descalificación por la mala inclusión de los extranjeros en el partido de los octavos de final de la Copa Argentina .

En el "Fortín" esperan que la sanción sea efectiva y que el "Xeneize" quede eliminado del certamen por escritorio.

En el documento oficial se detalla que el conjunto de Liniers solicitó que se declare la alineación indebida de Boca y se sancione al club con la derrota por retirada o renuncia, sumado a que "se registre el resultado de Vélez 3-0 Boca, conforme a los artículos 18.2, que es el de la alineación indebida, y 26.1 del Código Disciplinario".

Vélez sostiene que, como no existe en el reglamento de la Copa Argentina una excepción para que se amplíe a seis el número de extranjeros habilitados para la planilla; en consecuencia, rige plenamente el máximo general de cinco, como se establece en la Liga Profesional .

En la denuncia se resalta que, más allá de que Ángel Romero estuvo en el banco y no ingresó, el artículo 18 que utiliza el término participe "debe interpretarse en relación con la concreta condición de elegibilidad infringida".

Los seis extranjeros de Boca que firmaron planilla y estuvieron disponibles ante Vélez

Pese a que en Boca aseguran que no sacaron ventaja deportiva, en otras palabras, el argumento sostiene que el paraguayo no jugó por decisión táctica, pero estaba disponible para el "Vasco" Arruabarrena.

Es decir, para Vélez si un futbolista integra el banco de suplentes cuando reglamentariamente no está disponible, la infracción ya está consumada, más allá de si ingresa o no porque "quebrantó la regla de elegibilidad y alteró la composición reglamentaria del equipo".

Ahora solo resta esperar que el Tribuna de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tome una decisión. El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, anticipó el lunes que se conocerá el próximo jueves 17 de septiembre, a días de la fecha estipulada para el encuentro de cuartos de final entre Racing y el clasificado de la llave entre Boca, que ganó el encuentro, y Vélez, que reclamó.

El presidente de Vélez rompió el silencio y pidió "justicia"

Fabián Berlanga, presidente de Vélez, rompió el silencio sobre el reclamo por la inclusión de seis extranjeros de Boca: exigió "justicia" y afirmó que "no hay grises" en el caso.

"Lo que corresponde es el Art. 18, que Vélez ganó el partido 3-0. Después podrán inventar un montón de cosas", expresó el mandatario en una entrevista en DSports Radio (FM 103.1). Y añadió: "No encuentro por qué nos digan que no. Será una decisión del Tribunal y después la gente tendrá que juzgarla (...) Se dijeron un montón de barbaridades que no tenían sentido, como que la residencia habilitaba a que puedan jugar".

"Cuando vimos la planilla al otro día, nos llamó la atención inmediatamente. Contamos dos o tres veces y vimos que eran seis. Hicimos las averiguaciones y ninguno tenía la doble ciudadanía, que no hay que confundirla con la residencia", aseguró Berlanga.

Además, el presidente de Vélez le respondió a Juan Román Riquelme, quien había afirmado que "los partidos se ganan en la cancha". ¿Qué dijo? "Con ese criterio, que cambien el reglamento. Sino yo tengo hoy un jugador con cinco amarillas y el fin de semana lo uso, total los partidos se ganan en la cancha", lanzó el máximo dirigente de la institución de Liniers.