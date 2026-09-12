Emanuel Mammana debió ser operado tras un fuerte choque en el partido de Newell's-Vélez

El defensor de Vélez fue operado en Rosario y permanece estable. Sufrió un neumotórax tras chocar con el arquero Tomás Marchiori durante el partido ante Newell’s.

Emanuel Mammana sufrió una grave lesión durante el partido entre Vélez y Newell’s . El defensor del Fortín recibió un fuerte golpe en el hemitórax derecho tras chocar con Tomás Marchiori , arquero de su equipo, y debió ser retirado del campo de juego en camilla.

Horas después del partido, a través de un comunicado oficial, Vélez informó que el futbolista sufrió “un traumatismo de hemitórax derecho” que provocó “la fractura de múltiples costillas y neumotórax”. Mammana fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, en Rosario, donde los médicos le colocaron un tubo de avenamiento pleural.

“Emmanuel está estable, en cuidados intensivos por precaución . Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica , en caso de ser necesario, de las fracturas costales”, señaló el club en el parte médico difundido a través de sus redes sociales.

La lesión se produjo a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Newell’s tuvo un tiro libre a su favor. Facundo Guch ejecutó el centro y la pelota cayó dentro del área de Vélez. Marchiori salió hasta el punto penal para despejarla con los puños, pero en la maniobra impactó de lleno contra Mammana .

PARTE MÉDICO Emmanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax. Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural. Emmanuel está estable, en… pic.twitter.com/3Jq7XfXilY

El defensor quedó tendido en el césped mientras la jugada continuaba . Matías Cóccaro conectó el centro de cabeza y estuvo cerca de convertir el empate, pero Lucas Robertone despejó la pelota sobre la línea y la envió al córner.

Antes de que se ejecutara el tiro de esquina, el árbitro Nicolás Ramírez fue advertido sobre el estado de Mammana y decidió detener el partido. El cuerpo médico de Vélez ingresó para asistir al defensor, que finalmente fue retirado del campo en camilla.

El parte médico de Emanuel Mammana

Vélez detalló que las fracturas costales estuvieron acompañadas por un neumotórax y que, como parte de la atención médica, se le colocó un tubo de avenamiento pleural. El procedimiento permite extraer el aire o líquido acumulado en la cavidad que rodea al pulmón.

El club informó que Mammana permanece estable y en cuidados intensivos por precaución. Su evolución clínica determinará si deberá someterse a una nueva intervención para tratar las fracturas costales.

En principio, el defensor deberá permanecer internado en Rosario durante al menos 48 horas. La prioridad es controlar la evolución del neumotórax antes de evaluar un eventual traslado a Buenos Aires.

El defensor deberá permanecer internado en Rosario durante al menos 48 horas.

El presidente de Vélez, Fernando Berlanga, contó que pudo acompañar al futbolista antes y después de la operación: "Estuve con él previo a la operación y luego. Estaba sedado y fue llevado a terapia intensiva por precaución. Pero está estable”. señaló Berlanga, quien además explicó que el traslado a Buenos Aires quedará sujeto a la evaluación de los médicos.

Cómo terminó el partido entre Vélez y Newell’s

Seis minutos después del choque que terminó con Mammana fuera de la cancha, Marchiori volvió a ser protagonista. El arquero de Vélez le atajó un penal a Santiago Solari, ex Racing, quien ejecutó el remate al centro del arco. Marchiori respondió con su pierna derecha y evitó el gol.

Ronaldo Martínez había abierto el marcador para Vélez durante el primer tiempo. Newell’s tuvo después otra oportunidad a través de Matías Cóccaro, mientras que Walter Núñez convirtió un gol que fue anulado. Finalmente, Alan Soñora estableció el empate para la Lepra con un tiro libre.

El resultado dejó un sabor amargo para Vélez, que además de no poder quedarse con los tres puntos perdió a uno de sus marcadores centrales en una etapa de la temporada en la que pelea por ubicarse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores.