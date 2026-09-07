Vélez insiste con la eliminación de Boca en la Copa Argentina: "Se les tiene que dar por perdido el partido" + Agregar ámbito en









El club de Liniers exige que el partido se les tiene que dar por ganado por una falla en el reglamento que cometió el conjunto Xeneize. En el marco de la protesta, vicepresidente tercero del Fortín habló al respecto.

El reclamo de Vélez contra Boca, en busca de quedarse en la Copa Argentina. Copa Argentina

El pasado miércoles Boca le ganó a Vélez por penales, en los octavos de final de la Copa Argentina. A los pocos días, desde el equipo de Liniers encontraron que el Xeneize cometió una infracción en el reglamento y comenzaron a realizar gestiones para intentar ganar el partido mediante el escritorio. Ante esta situación Nelson Pugliese, vicepresidente tercero del Fortín, habló este lunes al respecto.

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“Uno de los artículos establece que la sanción es que se da por perdido el partido. En el artículo 18 hay un apartado que dice que cuando un jugador que participa en un partido es declarado inelegible tras una protesta, su equipo debe ser sancionado con la derrota por retirada o renuncia y con multa. No es que es una cosa o la otra, el artículo es muy claro, no hay grises”, sentenció Pugliese.

Nelson Pugliese, vicepresidente tercero de Vélez. Vélez El motivo que disparó la causa que se mantiene abierta es que Boca anotó a seis jugadores extranjeros en la ficha del partido por Copa Argentina, mientras que en el reglamento se observa que el máximo permitido es de cinco. Los jugadores inscriptos fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Ángel Romero, Sebastián Villa y Enner Valencia.

Aún así, desde el Xeneize tienen como defensa explícita que el reglamento en el que se basa Vélez es el de la Liga Profesional, ajeno al de la Copa Argentina. Además, recalcan que al no ingresar Ángel Romero no cuenta como jugador utilizado y que tan solo tienen que pagar una multa económica.

La regla que reclama Vélez, la cual indica por qué Ángel Romero sí participó. LPF Sobre esta situación, Pugliese continuó: “No estamos en contra de nadie, solo pidiendo que se cumpla el reglamento. Romero quedó a disposición del cuerpo técnico y puede ingresar durante el partido sin otro control de elegibilidad, entonces es irrelevante el no ingreso porque es una decisión táctica, no tiene que ver con la planilla porque bajo ese contexto podría estar un jugador suspendido; uno que no esté inscripto o uno que no integra la lista de buena fe”, aseguró en defensa de su equipo.

Cuándo se conocerá la resolución del caso Según TyC Sports, este martes se reunirá el Tribunal de Disciplina para determinar la resolución, y luego tendrán tiempo hasta el jueves para comunicarle a Boca que a partir de ese momento pueden hacer su descargo ante los reclamos que presentó Vélez. Además, el equipo de Liniers solicitó que no se anuncie el duelo entre el Xeneize y Racing por los cuartos de final hasta que se termine de solucionar la situación. Boca afronta con tranquilidad el caso. El conjunto de la Ribera, por su parte, realizó una recopilación de casos anteriores en los que ocurrieron hechos similares y tan solo se recurrió a una multa de dinero, por lo que buscarán que se replique el hecho. Asimismo, desde el círculo dirigencial entienden que la postura del Fortín es por un reclamo de sus hinchas y que lo hacen para complacerlos, para que finalmente el caso termine como quiere Boca.