Max Verstappen ganó un inédito desafío: corrió contra 100 kartings y los superó en media hora + Agregar ámbito en









El cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1 protagonizó un innovador desafío, donde enfrentó a 100 rivales y los superó en apenas 14 vueltas.

Max Verstappen ganó un inédito desafío: corrió contra 100 kartings y los superó en media hora

Max Verstappen protagonizó un evento inédito para un campeón mundial de la Fórmula 1. El neerlandés corrió contra 100 kartings, con el desafío de superarlos en menos de 30 vueltas o 75 minutos.

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A pesar de salir desde el fondo, para el piloto de Red Bull no resultó ser una tarea muy compleja ya que, luego de una largada espectacular, les ganó al centenar de rivales en apenas 14 vueltas. En total, tardó unos 35 minutos.

"Verstappen":

Por su carrera contra 100 rivales pic.twitter.com/w7TUB6ZZLd — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 16, 2026 El neerlandés necesitó de tres giros para dejar fuera de competencia a 80 de ellos (iban quedando eliminados una vez que los superaba). En la primera vuelta ya quedaban menos de 40 rivales.

De hecho, no triunfó antes porque los rivales tenían un atajo en el circuito –armado especialmente para la ocasión en Silverstone– para estirar la diferencia.

“Esperaba tardar más, pero en la primera vuelta me fue muy bien. Lo pasé bien”, expresó el corredor de Fórmula 1.

Así ganó Verstappen el desafío contra 100 rivales: MAX VERSTAPPEN VENCE O DESAFIO CONTRA 100 KARTS EM SILVERSTONE!!!



O tetracampeão mundial de F1 não deu chance para a concorrência e conquistou uma vitória sensacional, com diversas manobras pra cima dos amadores!pic.twitter.com/46igxchZrj — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) September 16, 2026

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