Vélez se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras vencer 2-0 a Central Córdoba (SE)







Con dos goles de Jano Gordon, el Fortín se impuso en la final del certamen ante el conjunto santiagueño y sumó un nuevo título a su palmarés.

Dos goles de Gordon le dieron el título a Vélez.

Vélez ganó la Supercopa Argentina y lo hizo con autoridad: 2-0 ante Central Córdoba (SE), en un partido donde la eficacia y la estrategia fueron clave para el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Los goles de Jano Gordon, en el inicio y cerca del final del segundo tiempo, marcaron la diferencia y le dieron el trofeo al Fortín.

El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto venía de ganarle 3-0 a Lanús, el pasado sábado, en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura. El "Fortín" vive un gran presente siendo escolta a un punto del líder River en el certamen doméstico y en cuartos de final de la Copa Libertadores donde enfrentará a Racing a mediados de septiembre.

Se trata del segundo título para el club de Liniers en la competición, siendo el primero en la final de 2013 cuando le ganó 1-0 a Arsenal de Sarandí en Catamarca con el gol de Héctor Canteros.

Vélez se consagró campeón de la Supercopa Argentina El primer tiempo mostró un desarrollo parejo, con oportunidades para ambos conjuntos. Vélez tuvo su chance más clara con un cabezazo de Braian Romero, que el arquero Alan Aguerre logró enviar al córner, mientras que Matías Godoy estuvo a punto de abrir el marcador para Central Córdoba tras un remate que dio en el palo. El encuentro también tuvo momentos de polémica, con un penal reclamado por Central Córdoba que el árbitro y el VAR no consideraron punible.

En el segundo tiempo, los cambios tácticos fueron determinantes. Vélez reforzó su ofensiva con el ingreso de Manuel Lanzini, Matías Pellegrini y Michael Santos, mientras que Central Córdoba realizó ajustes con Iván Pillud, Juan Pablo Pignani y Diego Barrera. La apertura del marcador llegó rápidamente: a los 4 minutos, Jano Gordón convirtió el 1-0 y, con ello, comenzó a inclinar la balanza a favor del Fortín. A los 40 minutos, el propio Gordón cerró el partido con el segundo gol, definiendo la final a favor de su equipo.

El partido tuvo momentos de tensión: ambos entrenadores, Guillermo Barros Schelotto y Omar De Felippe, fueron expulsados por protestas en el tramo final, y los jugadores recibieron varias amonestaciones. En Vélez, Rodrigo Aliendro, Lisandro Magallán, Braian Romero y Manuel Lanzini fueron amonestados, mientras que Central Córdoba sumó tarjetas para Lucas Abascia, Matías Godoy, Jonathan Galván, Diego Barrera y Manuel Lanzini. Vélez se destacó por su solidez defensiva y la capacidad de aprovechar las oportunidades claves, mientras que Central Córdoba intentó generar peligro con ataques rápidos y jugadas de pelota parada, pero no logró vulnerar la resistencia del Fortín. Con esta victoria, Vélez suma un nuevo título a su historia reciente y confirma su capacidad para imponerse en finales del fútbol argentino. Gordon, autor de los dos goles, se convirtió en la gran figura del encuentro, mientras que el equipo de Barros Schelotto demostró equilibrio entre orden defensivo y eficacia ofensiva, logrando el trofeo que corona su desempeño en la Supercopa Argentina.