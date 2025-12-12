El gran elogio de Flavio Briatore a Franco Colapinto por su evolución: "Hoy todos en Alpine creen en él" + Seguir en









El italiano, principal asesor de la escudería francesa Alpine, habló sobre el rendimiento del piloto argentino en la parte final de la temporada 2025 de Fórmula 1.

Tras la confirmación de Franco Colapinto como piloto de Alpine para la temporada 2026, el asesor ejecutivo de la escudería francesa, Flavio Briatore, elogió su crecimiento y evolución en los últimos meses.

"He pasado mucho tiempo con Franco y he visto un cambio en él. La madurez en los últimos meses cambió completamente", aseveró el italiano.

El piloto argentino se subió al monoplaza en una situación compleja: sin pruebas de pretemporada, con un auto que se ubicaba como el más lento del pelotón medio más competitivo de los últimos años y obligado a adaptarse sobre la marcha. Ese panorama, sumado a algunos errores cometidos por Colapinto, habían generado críticas del propio Briatore durante el primer semestre del año.

Por eso, el rendimiento después del receso de verano europeo fue clave. Aunque los puntos eran prácticamente imposibles por las limitaciones del A525, su diferencia con Pierre Gasly comenzó a achicarse tanto en clasificación como en ritmo de carrera. En varias fechas, el argentino estuvo a la par del francés o incluso ligeramente por delante, lo que le permitió a Alpine confirmarlo para 2026.

"Entiende lo que hace con el equipo, con la ingeniería; realmente me ha sorprendido. Al principio, mucha gente dentro del equipo no estaba convencida de su desempeño. Yo seguí apostando por Franco y ahora todos creen que es fantástico para nosotros y el compañero adecuado para Pierre", señaló Briatore en el sitio especializado Last Word On Sports.

En ese sentido, agregó: “Si mirás las últimas carreras, tocamos madera, no hubo accidentes y manejó muy bien. Estuvo muy cerca de Pierre –dos décimas arriba o abajo– y considero a Pierre uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1. Mi trabajo es entregar el auto correcto para Pierre y Franco el año que viene”.