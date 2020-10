Verón no se guardó nada: destrozó a Tapia y enterró al fútbol argentino

“Hay un sinsentido. Se juegan Eliminatorias, Copa Libertadores, amistosos y en el fútbol argentino no jugamos. Acá hay comodidad y no se toman decisiones. Tomar decisiones tiene su costo, pero si estás en un lugar para tomar decisiones tenes que asumir esos costos. Falta criterio, no es tan difícil... Hay que mirar cómo volvieron en las demás ligas del mundo y hacer lo mismo”, enfatizó el mandamás del 'Pincha' en clara referencia a la falta de decisión de la AFA.

Verón aseguró que hay “una anarquía” en donde cada club hace lo que quiere, y puso como ejemplo el tema de los testeos de coronavirus: “24 horas antes de empezar los cambiaron y cada uno decide de qué manera hacerlo. En todo el mundo se hicieron de la misma manera y acá no”, ejemplificó.

"Hoy el fútbol argentino es una anarquía donde cada uno hace lo que quiere lo hace lo que puede también. Cuando vos no tenes conducción y las cosas claras, y no tenes la ayuda la gente que te tiene que acompañar, es complejo”, cerró la 'Brujita' con una reflexión sin pelos en la lengua.