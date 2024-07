Video: invocó a Lionel Messi y se ganó u$s1.250.125 en Las Vegas

El momento se volvió viral en las redes sociales, capturando la pasión de los argentinos por el deporte y la competencia en cualquier campo, ya sea en un estadio de fútbol o en una mesa de póker en Las Vegas.

La palabra de Francisco Spitale luego del histórico triunfo en el torneo de póker

El joven argentino se alzó con el premio mayor de u$s1.250.125 y, tras culminar el juego, no dudó en hablar de lo sucedido y lo que sintió en cada momento que se pudo ver en el video: “Hubo magia, algo raro pasó, estaba clarísimo para los presentes. En algún momento me sentaré a escribir. Es mi sueño desde pibe, y poder haberlo vivido y compartido así es directamente cine, no puedo más”, compartió.