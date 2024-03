Vinicius rompió en llanto al hablar de racismo: "Cada vez tengo menos voluntad de jugar"

"Es muy triste, es algo que me ha sucedido, cada denuncia mía es algo que me pone muy triste" , afirmó Vinicius en la rueda de prensa previa al partido amistoso contra España del martes, organizado como una reivindicación contra el racismo.

El jugador brasileño, que recordó como su propio padre sufrió por este tipo de discriminación ( "escogían a un blanco antes que a un negro" ), insistió en que "es una lucha para que en el futuro no le pase a nadie".

Vinicius admitió que no es fácil para él, pero que tiene fuerza para seguir adelante apoyado especialmente en su familia. "Saco la fuerza de la familia, de las personas que sufren, porque sé de dónde he venido, de un sitio donde no había mucho futuro. Sólo con estar aquí ya soy un vencedor", aseguró el jugador brasileño.

"Jugar al fútbol es muy importante, pero la lucha contra el racismo es importantísima", dijo Vinicius, para el que el partido del martes será un apoyo tras ser organizado como una respuesta a los insultos racistas recibidos la pasada temporada en un partido en Valencia.

Vinicius confesó que su principal frustración es la impunidad, de la que, por ahora, gozan los implicados en esos insultos.

image.png El jugador lamentó que no haya penas para los agresores.

"Lo que más me frustra es la falta de castigo, que esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hacen", lamentó Vinicius.

"En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dice", añadió el jugador brasileño en la sala de prensa del centro de entrenamiento del Real Madrid. Pese a todo ello, Vinicius se siente "feliz" de jugar un partido contra España.

"Es un sueño para mí poder jugar en mi casa con Brasil, va a ser un duelo muy importante para los dos equipos que son dos de las mejores selecciones del mundo. Estamos preparados, me voy a enfrentar a compañeros y espero que podamos ganarle a España", aseguró.