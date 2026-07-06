Vozinha podría jugar en el Inter Miami de Messi tras brillar con Cabo Verde + Agregar ámbito en









El arquero quedó libre después de su paso por Chaves de Portugal y aparece en el radar del club en el que juega Lionel Messi.

Vozinha podría jugar en el Inter Miami de Messi tras brillar con Cabo Verde

El arquero Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, podría tener un destino inesperado después de convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 con la Selección de Cabo Verde: Inter Miami.

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El guardameta de 40 años finalizó su contrato con el Chaves de Portugal el pasado 30 de junio y quedó como agente libre, una situación que despertó el interés de distintos clubes y que lo transformó en una oportunidad atractiva de mercado.

De acuerdo con información de Record de Portugal, uno de los clubes que más interés habría mostrado por ficharlo es el Inter Miami, franquicia de la Major League Soccer que tiene a Lionel Messi como máxima figura y a David Beckham como uno de los principales propietarios.

El club estadounidense considera que el veterano arquero podría aportar experiencia, liderazgo y personalidad a un plantel con grandes nombres y con ambiciones fuertes dentro de la MLS y el plano internacional.

El hecho de que Vozinha llegue con el pase en su poder facilitaría las negociaciones, ya que Inter Miami no tendría que pagar un traspaso y podría avanzar directamente en las condiciones contractuales con el futbolista.

Durante la Copa del Mundo, el arquero fue una pieza fundamental para la histórica campaña de Cabo Verde. Sus intervenciones ante rivales como España, Uruguay y Argentina lo convirtieron en uno de los nombres propios del torneo. El partido ante Argentina terminó de potenciar su figura, ya que el arquero tuvo varias atajadas importantes y fue uno de los grandes responsables de que Cabo Verde compitiera hasta el final ante el campeón defensor. En caso de concretarse la operación, Vozinha tendría la oportunidad de compartir equipo con Messi e integrarse a un proyecto deportivo y mediático respaldado por Beckham, en una de las franquicias más resonantes del fútbol estadounidense. Por ahora, no hay acuerdo cerrado, pero el arquero caboverdiano ya se instaló como uno de los nombres más curiosos del mercado después de una Copa del Mundo que cambió por completo su proyección.