Ricky Gervais celebrará los 25 años de "The Office" con un especial de la serie + Agregar ámbito en









The Office se estrenó en la BBC del Reino Unido en 2001 antes de ser adaptada en Estados Unidos y otros mercados.

Gervais creo y protagonizó la serie.

Ricky Gervais celebrará el 25 aniversario de The Office con un repaso de sus momentos favoritos como David Brent.

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Gervais presentará cada uno de los 25 momentos en su canal de YouTube y afirmó que habrá historias nunca antes contadas, detalles sobre la inspiración detrás de frases icónicas y anécdotas sobre escenas que casi tuvieron que descartarse por las risas en el set.

Ricky Gervais y los 25 años de The Office David Brent es el desafortunado jefe de The Office, serie que se estrenó en la BBC del Reino Unido antes de ser adaptada en Estados Unidos y otros mercados. Ya sea por su infame rutina de baile en la fiesta de la oficina o por sus incómodas interacciones con sus empleados, Brent nos regaló numerosos momentos cómicos memorables, muchos de los cuales siguen circulando ampliamente en las redes sociales.

El canal de YouTube de Gervais contará con mucho material de Brent y también incluirá otros archivos de sus otros programas, como After Life, así como sus espectáculos de monólogos, junto con contenido creado específicamente para el canal.

El canal ya ofrece transmisiones en vivo los domingos por la noche, donde Gervais responde preguntas del público. Los temas tratados han abarcado desde la inteligencia artificial en la comedia y la inspiración creativa hasta el veganismo, además de las conversaciones absurdas que surgen al interactuar con sus seguidores.

“Me encantó crear mi canal de YouTube”, dijo Gervais. “Es la mejor manera de interactuar con mis maravillosos fans sin salir de casa y sin encontrarme con ninguno de esos bichos raros”. La retrospectiva de Brent se estrena el 8 de julio. Su canal de YouTube está gestionado por Platform Media, que también trabaja con humoristas y presentadores como Graham Norton, Romesh Ranganathan y Olivia Attwood.

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