Javier Aguirre confirmó su renuncia como DT de México luego de la eliminación en octavos ante Inglaterra + Agregar ámbito en









Luego de tener una participación histórica en la Copa del Mundo, donde ganó cuatro partidos seguidos sin recibir goles, el entrenador de México anunció su renuncia al cargo tras la eliminación ante Inglaterra como local.

Golpazo en México: Javier Aguirre renunció como DT de la Selección luego de la eliminación en octavos

Javier Aguirre renunció a su cargo como director técnico de la selección mexicana luego de la derrota por 3-2 ante Inglaterra en el estadio Azteca en los octavos de final del Mundial 2026, en una decisión que ya había sido anunciada previo a la competición.

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El "Vasco" dimitió en la conferencia de prensa habitual que se brinda una vez terminado los partidos, donde anunció: "Me despido de la selección, del estadio Azteca, fue mi último partido acá" y agregó que se va "con mucho orgullo y sentimiento" debido a que vivió gran parte de su "vida futbolística" en el combinado nacional.

Previamente mencionó el gesto que tuvo con un integrante de su cuerpo técnico, a quien además ratificó como su sucesor en el cargo. "Le di un abrazo a Rafa Márquez, quién continua con esto, que le vienen cuatro años muy buenos, con una base sólida".

Por otra parte, Aguirre expreso la sensaciones que dejó la eliminación ante Inglaterra. "Es muy doloroso porque soñamos, nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho, hoy no pudo ser y no pudimos darle una noche más de alegría a la gente", expresó.

A su vez, destacó el carácter mostrado por los jugadores en el Mundial: "Los 26 jugadores me hicieron muy feliz, deben de irse con la cabeza en alto, porque dejaron la piel en el campo y si hay alguna crítica o reproche tiene que ser al entrenador ya que es el que decide quién y cómo".

También en sus últimas palabras como entrenador del conjunto "tricolor" señaló el cariño de la gente con gratitud. "Le agradezco al pueblo mexicano, los que vinieron, los que no, los que estuvieron desde el Fan Fets, en todo el país, estos 5 partidos fueron inolvidables", dijo. Javier "Vasco" Aguirre culminó su tercera etapa al mando de la selección de México (2001-2002; 2009-2010 y 2024-2026). En su último pasó no disputó partidos de eliminatorias mundialistas debido a su condición como anfitrión, pero obtuvo 18 victorias, 5 empates y 4 derrotas en 27 partidos. Además tuvo una actuación más que destacable en la Copa del Mundo 2026 con una fase de grupos donde consiguió 9 puntos, 6 goles a favor y 0 en contra en tres partidos, sumando la victoria 2-0 ante Ecuador en 16avos, y tan solo una derrota ante Inglaterra donde recibió sus únicos 3 goles en la competencia.