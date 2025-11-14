Francia sacó pasaje al Mundial 2026 y hay otras seis selecciones que podrían clasificar hoy

Conocé todos los detalles de las Eliminatorias europeas a la próxima Copa del Mundo.

Francia concretó su lugar en la Copa del Mundo de EE.UU., México y Canadá 2026 . Los subcampeones del mundo golearon 4-0 a Ucrania y sacaron pasaje a la gran cita. Los goles fueron anotados por Kylian Mbappé (doblete), Michael Olise y Hugo Ekitike.

En tanto, hay otros seis seleccionados pueden sacar su boleto al Mundial 2026 . Algunos con enfrentamientos directos, otros con la obligación de ganar y esperar resultados.

Es líder del Grupo B, que comparte con Kosovo, Eslovenia y Suecia. Necesita un triunfo ante los suecos y que Kosovo no gane su partido ante los eslovenos para clasificar al Mundial 2026 hoy.

La situación de España es idéntica a la de Suiza. Lidera el Grupo E por sobre Turquía, Georgia y Bulgaria. Un triunfo contra los georgianos, sumado a que los búlgaros le quiten puntos a los turcos, les permitiría asegurar su lugar en el Mundial 2026 hoy.

Es líder de un grupo de cinco selecciones, donde están Polonia, Finlandia, Lituania y Malta. Este viernes los neerlandeses tienen un enfrentamiento directo con la selección polaca. Si ganan el partido, estarán en el Mundial 2026.

Austria

Lidera el Grupo H, también de cinco selecciones, y tiene dos puntos de ventaja sobre Bosnia, su rival de la última fecha. Sin embargo, podría no necesitar del enfrentamiento directo para clasificar al Mundial 2026 en caso de ganarle a Chipre y que los bosnios no puedan ganarle a Rumania.

Bélgica

El caso de Bélgica es el más sencillo: si le gana a Kazajistán hoy, va al Mundial 2026. No depende de qué pase en ningún otro partido del Grupo J, el cual comparte con la propia Kazajistán, Gales, Liechtenstein y Macedonia del Norte, su principal perseguidor.

Croacia

Tiene un partido contra Islas Feroe, que ya no tiene chances de alcanzarlo en la cima. Con ganar estará en la Copa del Mundo.

Por otro lado, Portugal perdió en su visita a Irlanda y ahora deberá definir si clasifica en la última fecha o si va al Repechaje. Misma situación vive Italia. En tanto, Noruega goleó 4-0 de la mano de Haaland y podría definir su clasificación la próxima jornada.

¿Qué selecciones ya clasificaron al Mundial 2026?