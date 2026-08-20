Descubrieron la estrella más rápida de la Vía Láctea: viaja a 25.000 kilómetros por segundo

S301 completa una órbita alrededor del agujero negro central en 8,7 años y podría ayudar a medir su rotación y poner a prueba la teoría de Einstein.

S301 es la estrella más rápida conocida hasta ahora en la Vía Láctea.

Un grupo de astrónomos descubrió S301, la estrella más rápida conocida de la Vía Láctea , que alcanza unos 25.000 kilómetros por segundo al orbitar el agujero negro supermasivo Sagitario A* , ubicado en el centro de nuestra galaxia. El hallazgo podría permitir estudiar el espacio-tiempo en condiciones extremas.

S301 fue detectada desde el observatorio Paranal, en el norte de Chile , mediante el interferómetro del Very Large Telescope (VLTI) del Observatorio Europeo Austral (ESO) y su instrumento GRAVITY+. Los científicos observaron el astro por primera vez en 2023 y luego siguieron su movimiento para reconstruir su trayectoria.

El VLTI combina la luz de cuatro telescopios de ocho metros para crear un telescopio virtual con una resolución espacial 15 veces superior a la de un único telescopio de ese tamaño. Gracias a esta tecnología, los investigadores pudieron identificar una estrella extremadamente tenue, que desde la Tierra parece 2.000 millones de veces menos brillante que Betelgeuse.

Reinhard Genzel, director del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre y miembro fundador de la colaboración científica, destacó el alcance del descubrimiento. "Décadas siguiendo cuidadosamente las estrellas que orbitan el agujero negro central de nuestra galaxia, Sagitario A*, han llevado al revolucionario descubrimiento de esta prometedora estrella" , afirmó.

La estrella alcanza 25.000 kilómetros por segundo en el punto más cercano de su órbita.

Uno de los aspectos más llamativos de S301 es su trayectoria. La estrella completa una vuelta alrededor de Sagitario A* en apenas 8,7 años y, en el punto más cercano de su recorrido, se encuentra a unas 12 veces la distancia que separa a la Tierra del Sol.

"Lo especial de esta estrella es que orbita Sagitario A* en una órbita muy cerrada, tardando solo 8,7 años en completarla, y se acerca al agujero negro a apenas 12 veces la distancia de la Tierra al Sol. Eso es algo sin precedentes", explicó Felix Mang, estudiante de doctorado del Instituto Max Planck y coautor del estudio.

Cuando alcanza ese punto de máxima proximidad, S301 llega a 25.000 kilómetros por segundo, una velocidad equivalente al 8% de la velocidad de la luz. Es, además, unas 100.000 veces superior a la velocidad de un avión comercial.

El origen de S301 y su futuro

Las características de su órbita también ofrecen pistas sobre el pasado de la estrella. Debido a que las estrellas no pueden formarse tan cerca de un agujero negro supermasivo, los científicos consideran que S301 pudo haber pertenecido a un sistema binario.

Los científicos seguirán su trayectoria para estudiar las propiedades de Sagitario A*.

Según esta hipótesis, Sagitario A* habría desgarrado ese sistema mediante sus enormes fuerzas gravitatorias. Mientras S301 quedó atrapada por la gravedad del agujero negro, su antigua compañera habría sido expulsada a gran velocidad y probablemente abandonó la galaxia.

Los investigadores continuarán observando la estrella. S301 tendrá su próximo acercamiento máximo al agujero negro en 2031, y el seguimiento de al menos dos órbitas completas podría permitir determinar con precisión su trayectoria.

Ese registro también podría abrir una posibilidad inédita: medir directamente la rotación de Sagitario A*. Según la relatividad de Albert Einstein, un agujero negro que gira arrastra y deforma el espacio-tiempo a su alrededor, modificando las órbitas de los objetos cercanos.

El equipo estima que durante los próximos diez años podría concretar la primera medición directa de la rotación de un agujero negro. "Sin esta estrella, tendríamos que medir el movimiento de otras estrellas durante varias décadas más para acercarnos a medir el espín del agujero negro", señaló Juan Osorno, astrónomo del laboratorio Lira del Observatorio de París-PSL y coautor del estudio.