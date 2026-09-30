¿Qué significa desviar la mirada al hablar? Esto es lo que dice la psicología

La ciencia estudia el contacto visual y explica por qué apartar los ojos durante una charla puede tener motivos muy distintos.

Apartar los ojos durante una conversación puede ocurrir cuando una persona intenta recordar un dato, busca una palabra o necesita organizar una respuesta. La ciencia de la comunicación y la psicología estudiaron este tipo de gestos y encontraron que no existe una única explicación para ese comportamiento.

También puede aparecer cuando existe incomodidad o cuando mantener la mirada directa resulta demasiado intenso. Por eso, ese pequeño movimiento que muchas veces pasa inadvertido no debería interpretarse automáticamente como una señal de desinterés o engaño. El contacto visual forma parte de un sistema mucho más amplio de comunicación no verbal , en el que también intervienen los gestos, la postura, la voz y el contexto.

Una de las explicaciones más estudiadas está relacionada con la carga cognitiva . Cuando una persona intenta recuperar información de la memoria, encontrar una palabra o construir una respuesta compleja, necesita concentrar recursos mentales en esa tarea.

En esos momentos, reducir los estímulos visuales puede ayudar. Mirar momentáneamente hacia un costado, al piso o a un punto que no sea el rostro de la persona que escucha puede disminuir la cantidad de información que llega por la vía visual mientras se organiza la respuesta.

También puede ocurrir cuando tenemos que explicar algo complicado . Mientras pensamos cómo ordenar una idea, mantener una mirada fija sobre el interlocutor puede sumar otro estímulo al proceso. Algunos estudios incluso observaron que las personas tienden a apartar la mirada durante momentos de duda, pausas o planificación verbal.

El mito de la mentira: por qué mirar hacia otro lado no implica que te estén engañando

Existe una creencia muy instalada: quien no mira a los ojos estaría ocultando algo. El problema es que la psicología no respalda una interpretación tan sencilla. Apartar la mirada puede aparecer durante una mentira porque inventar una historia puede demandar recursos cognitivos adicionales, pero ese gesto también aparece cuando una persona dice la verdad y necesita recordar o construir una respuesta.

La investigación sobre detección del engaño muestra que los comportamientos aislados son difíciles de interpretar. Una persona puede modificar su mirada por nervios, concentración, hábitos personales o incomodidad, sin que exista necesariamente una relación con la sinceridad de lo que está diciendo.

El contacto visual puede cambiar según el vínculo entre quienes participan de una charla. Freepik

La influencia de la personalidad y la introversión en la comunicación no verbal

No todas las personas viven el contacto visual de la misma manera. La personalidad, las experiencias sociales y el nivel de comodidad frente a determinadas situaciones pueden modificar la frecuencia con la que alguien sostiene la mirada.

Una persona que se siente cómoda en una conversación puede mantener un contacto visual relativamente frecuente. Otra puede necesitar interrumpirlo cada pocos segundos, especialmente cuando tiene que explicar algo personal, hablar frente a varias personas o responder una pregunta inesperada.

En personas con rasgos más introvertidos, algunas situaciones sociales pueden generar una mayor sensación de presión. En esos casos, romper el contacto visual durante unos instantes puede funcionar como una forma de regular esa incomodidad.

Cómo varía la interpretación del contacto visual según el contexto

La mirada tampoco tiene exactamente el mismo significado en todas las situaciones. Las normas culturales influyen en cuánto contacto visual se considera apropiado y en cómo se interpreta.

En determinados contextos, mirar directamente a los ojos puede asociarse con atención, confianza o interés. En otros, una mirada demasiado prolongada puede resultar invasiva, incómoda o poco habitual. Las convenciones sociales aprendidas durante la vida también influyen en estos comportamientos.

El vínculo entre las personas también modifica la lectura. No es igual hablar con un amigo, responder una pregunta durante una entrevista laboral, conversar con una persona desconocida o mantener una discusión. Por eso, el contexto manda. Si alguien desvía la mirada durante una charla, puede estar pensando, recordando, regulando su incomodidad o simplemente siguiendo su forma habitual de comunicarse.