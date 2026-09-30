Alarma por el calentamiento del Ártico: el deshielo amenaza las costas y empuja especies a la extinción

aLa temperatura de sus aguas subió 4,2 °C desde 1982. El deshielo ya pone en riesgo infraestructuras y podría llevar al pingüino emperador a la extinción.

El calentamiento de los océanos polares avanza a un ritmo acelerado y amenaza tanto a las infraestructuras costeras como a las especies que necesitan del hielo marino para sobrevivir , según un nuevo informe que reveló que la temperatura superficial del Ártico aumentó 4,2 °C entre 1982 y 2024.

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Los datos forman parte del 10º informe anual sobre los océanos del servicio europeo Copernicus Marine , que analiza las transformaciones registradas en distintas regiones del planeta. El documento también advierte sobre las olas de calor en el Mediterráneo y el mar Negro, la acidificación de las aguas y el blanqueamiento de los corales.

“El mensaje es muy claro. El océano está cambiando rápidamente”, afirmó Pierre Bahurel, director general de Mercator Ocean International , durante la presentación de los resultados.

Algunos de los cambios más pronunciados se registran en los océanos polares, que representan una quinta parte de la superficie oceánica mundial . Entre 1982 y 2024, la temperatura superficial del océano Ártico aumentó 4,2 °C, equivalente a aproximadamente 1 °C por década.

La diferencia es considerable frente al promedio del planeta. Durante el mismo período, los océanos globales se calentaron a un ritmo de 0,12 °C por década .

El hielo marino del Ártico perdió un 17% de su superficie en 42 años. Getty Images/iStockphoto

En determinadas regiones el fenómeno fue todavía más pronunciado. En el mar de Kara, ubicado junto a Rusia, la temperatura superficial del agua registró un incremento de 6,7 °C durante los últimos 40 años.

El avance del calentamiento tuvo consecuencias directas sobre el hielo. La superficie de hielo marino del Ártico disminuyó un 17% en 42 años y, por cada década, desaparecieron unos 490.000 kilómetros cuadrados, una extensión cercana al tamaño de España.

El deshielo amenaza las costas

La reducción del hielo se combina además con el deshielo del permafrost, fenómeno que provoca el hundimiento del suelo y deja las zonas costeras cada vez más expuestas al oleaje y la erosión marina.

“Alrededor de 60% de las infraestructuras costeras del Ártico ya son vulnerables a la erosión y al aumento en el nivel del mar”, explicó Karina von Schuckmann, oceanógrafa de Mercator Ocean International.

El fenómeno representa así un riesgo que va más allá de los ecosistemas, debido a que también compromete construcciones e infraestructura humana ubicadas en las regiones costeras del Ártico.

Los pingüinos emperador, bajo amenaza

En el Polo Sur, la reducción del hielo marino tiene consecuencias directas sobre las poblaciones de pingüinos emperador. La caída de la superficie de la banquisa hasta niveles récord durante 2022 coincidió con fracasos masivos en la reproducción de la especie.

La pérdida de la banquisa afecta la reproducción de los pingüinos emperador.

Las crías necesitan permanecer sobre el hielo durante sus primeras etapas de desarrollo. Cuando este se derrite antes de tiempo, pueden caer al agua helada y morir ahogadas o por las bajas temperaturas.

El escenario podría agravarse durante las próximas décadas. Según el informe, más del 90% de las colonias de pingüinos emperador podrían estar prácticamente extintas para 2100 si se mantienen las actuales tasas de derretimiento de la banquisa.

La situación ya llevó a que el pingüino emperador fuera clasificado en abril como especie “en peligro”, en medio de las advertencias por las consecuencias que el calentamiento de los océanos polares puede generar sobre la biodiversidad.