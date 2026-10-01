Según la psicología, las personas que no intentan parecer inteligentes al hablar tienen el CI más alto

Una charla cotidiana puede revelar más que conocimientos: ciertas formas de escuchar, preguntar y reconocer límites están vinculadas con una mejor calibración intelectual.

Una conversación cotidiana puede mostrar mucho más de una persona de lo que parece a simple vista.

Hay personas que, cuando conversan, necesitan demostrar todo lo que saben. Citan autores, corrigen cada detalle y buscan tener la última palabra. Otras escuchan, preguntan y, cuando no conocen un tema, simplemente lo reconocen. La ciencia estudia desde hace décadas cómo se relacionan inteligencia, conocimiento, metacognición y comportamiento social .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La idea resulta llamativa porque desafía una asociación bastante instalada: creer que quien habla con mayor seguridad, utiliza términos complejos o acumula datos durante una charla necesariamente sabe más.

La investigación psicológica muestra un panorama bastante más complejo. La forma en que una persona evalúa lo que sabe, acepta información nueva y revisa sus propias conclusiones también dice mucho sobre sus procesos de pensamiento.

Una de las características que aparece en las investigaciones sobre pensamiento es la humildad intelectual . No se trata de minimizar las propias capacidades ni de adoptar una falsa modestia, sino de reconocer que el conocimiento personal tiene límites y que una opinión puede modificarse cuando aparecen mejores argumentos o nueva evidencia.

Las conversaciones forman parte de nuestra rutina y pueden adoptar estilos muy diferentes.

Lejos de ser señales de debilidad , esas conductas están vinculadas con una mayor apertura cognitiva . Investigaciones recientes sobre humildad intelectual la relacionan con adquisición de conocimiento, pensamiento abierto, curiosidad, flexibilidad cognitiva e inteligencia.

También aparece otra capacidad: hacer buenas preguntas. No necesariamente se trata de formular interrogantes rebuscados, sino de detectar qué parte del problema todavía no está clara. En una discusión cotidiana, por ejemplo, alguien puede dejar de lado la pelea por quién tiene razón y preguntar qué evidencia respalda cada postura.

La paradoja del conocimiento: menos pretensión, más inteligencia real

Cuanto más sabe una persona sobre un determinado campo, también puede ser más consciente de todo lo que desconoce. Esta relación ayuda a explicar por qué la seguridad al hablar no siempre equivale a conocimiento.

La psicología distingue entre saber algo y tener una percepción acertada sobre cuánto se sabe. Esa segunda capacidad pertenece al terreno de la metacognición: pensar sobre los propios procesos de pensamiento. Una persona puede recordar algunos datos y, aun así, sobreestimar cuánto domina un tema.

La situación se vuelve especialmente evidente en internet. Los expertos aseguran que buscar información online podía generar en algunas personas una sensación inflada de conocimiento, incluso cuando la búsqueda no había aportado respuestas completas.

En una conversación sucede algo parecido. Repetir una definición, recordar una estadística o mencionar un nombre famoso no garantiza comprender el asunto. Una explicación sencilla, en cambio, puede requerir comprensión profunda.

La manera de comunicarnos también forma parte de nuestra personalidad y de nuestros vínculos. Magnific

Las 4 señales al hablar que distinguen a alguien verdaderamente inteligente

Una primera señal es hacer preguntas relevantes. En vez de competir por demostrar conocimiento, la persona intenta identificar qué falta para entender el problema. La pregunta adecuada puede ser más útil que una respuesta apresurada.

La segunda es explicar con claridad. Tener conocimientos no implica necesariamente expresarlos con palabras difíciles. Cuando alguien domina una cuestión, muchas veces puede adaptarla al interlocutor y explicar una idea compleja de una manera cotidiana.

La tercera señal es admitir un error. Decir “me equivoqué” o “no lo había pensado así” requiere revisar una conclusión previa sin convertirla en una cuestión de orgullo personal. La humildad intelectual justamente contempla la disposición a revisar los propios puntos de vista.

La cuarta es escuchar antes de responder. La receptividad conversacional, estudiada en psicología, incluye prestar atención real a la posición del otro, reconocer puntos de acuerdo y evitar transformar cada diferencia en una pelea.

El efecto Dunning-Kruger en la conversación cotidiana: por qué los sabios dudan y los ignorantes afirman

El efecto Dunning-Kruger se volvió una expresión habitual para describir una paradoja: las personas con menor desempeño en una tarea pueden tener dificultades para reconocer sus propios errores, mientras que quienes tienen mejores resultados pueden evaluar sus capacidades con mayor cautela.

El trabajo original de David Dunning y Justin Kruger, publicado en 1999, estudió precisamente la relación entre desempeño y capacidad para evaluar el propio desempeño. La idea fue resumida con frecuencia como “los ignorantes no saben que ignoran”, aunque esa versión popular simplifica bastante el fenómeno.

Aplicado a una charla cotidiana, sirve para entender por qué la confianza excesiva puede ser engañosa. Alguien puede expresarse con absoluta seguridad sobre un tema que conoce poco, mientras otra persona con más conocimientos puede introducir matices, reconocer dudas o señalar qué información todavía necesita.

Esto no significa que toda persona segura sea ignorante ni que toda persona que duda tenga un CI elevado. Tampoco permite diagnosticar inteligencia observando una conversación. La personalidad, la educación, la experiencia, el contexto social y hasta el tema del intercambio influyen en la manera de comunicarse.