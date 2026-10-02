Si siempre cargas el móvil aunque le quede batería, la psicología tiene una mala noticia

La necesidad de tener el celular siempre disponible puede terminar generando más inquietud de la que parece.

Hay personas que ven el teléfono en 70% y ya buscan un enchufe . Aunque parezca simple previsión, la psicología encontró conexiones entre esa necesidad de mantener el celular disponible, la ansiedad y el miedo a quedarse sin acceso a él. La ciencia estudia este fenómeno dentro de un vínculo cada vez más fuerte con los dispositivos.

El problema no está en cargarlo antes de que se agote ni existe un porcentaje capaz de revelar por sí mismo cómo se siente alguien. La señal aparece cuando mirar la batería, llevar un cargador encima o asegurarse constantemente de tener energía deja de ser una cuestión práctica y empieza a generar inquietud.

Salir de casa con poca batería tiene una consecuencia bastante obvia: existe el riesgo de quedarse sin teléfono cuando se necesita. Por eso, enchufarlo antes de tiempo puede ser simplemente una costumbre. La diferencia aparece cuando tener suficiente carga se transforma en una condición necesaria para sentirse tranquilo.

La señal aparece cuando quedarse sin batería empieza a generar preocupación y obliga a revisar el teléfono una y otra vez.

Una parte de este comportamiento se estudia bajo el concepto de nomofobia , utilizado para describir el malestar o la ansiedad que puede aparecer cuando una persona no tiene acceso a su celular. La batería agotada es justamente una de las situaciones capaces de provocar esa desconexión.

En ese contexto, cargar el dispositivo aun cuando conserva bastante energía funciona c omo una forma de eliminar anticipadamente aquello que genera preocupación . El alivio llega apenas desaparece la posibilidad de quedarse incomunicado, por lo que el gesto puede repetirse cada vez que el porcentaje empieza a bajar.

Eso no significa que toda persona que enchufa su celular al 60% tenga ansiedad o nomofobia. De hecho, esta última ni siquiera está reconocida como un trastorno independiente en los principales manuales diagnósticos. La investigación habla de niveles de malestar y comportamientos asociados, no de un diagnóstico que pueda hacerse mirando cómo alguien carga su teléfono.

El gesto inconsciente con tu teléfono que delata tu nivel de estrés

Más que un porcentaje concreto de batería, lo que llama la atención es la frecuencia con la que una persona necesita comprobar que el celular seguirá disponible. Revisar repetidamente cuánto queda, buscar un enchufe apenas baja la carga o sentir incomodidad cuando no hay uno cerca forman parte de los comportamientos que suelen aparecer alrededor de la nomofobia.

La relación con la ansiedad no surge únicamente de observaciones cotidianas. Un metaanálisis que reunió 16 estudios encontró una asociación positiva entre nomofobia y ansiedad, además de conexiones con el uso problemático del smartphone y el insomnio. Otra revisión sobre uso de teléfonos también halló una relación, aunque moderada, con el estrés y la ansiedad.

Incluso la separación temporal del dispositivo puede resultar incómoda para algunas personas. Un estudio realizado con universitarios observó que la ansiedad aumentaba a medida que pasaba el tiempo sin acceso al celular entre quienes presentaban niveles moderados de nomofobia.

Por eso, el gesto no permite conocer el “nivel de estrés” de alguien como si fuera una prueba psicológica. Lo que importa es qué ocurre cuando no se puede cargar el equipo: si aparece preocupación persistente, necesidad de comprobarlo una y otra vez o dificultad para concentrarse en otra cosa, la conducta deja de responder únicamente a la organización cotidiana.

Acostumbrarse de a poco a usar el teléfono con menos batería puede ayudar a reducir la necesidad de cargarlo todo el tiempo. Freepik

¿Es posible romper la dependencia al 100% de carga? Lo que aconsejan los expertos

No hace falta pasar de salir siempre con el celular lleno a dejarlo apagarse por completo. Una alternativa es acostumbrarse de manera progresiva a tolerar porcentajes más bajos sin recurrir inmediatamente al cargador y reducir las comprobaciones innecesarias durante el día.

También se puede quitar de la pantalla el porcentaje exacto si verlo dispara chequeos constantes, fijar momentos determinados para cargar el equipo y pasar períodos breves sin tenerlo al alcance. La investigación sobre intervenciones contra la nomofobia todavía es limitada, aunque ya se estudiaron estrategias basadas en mindfulness, psicoeducación y cambios graduales en los hábitos digitales.

Un ensayo reciente, por ejemplo, evaluó una reducción progresiva del uso del smartphone antes de dormir junto con pautas dirigidas a la ansiedad relacionada con el teléfono. Frente a una restricción brusca, el trabajo utilizó períodos cada vez más largos sin el dispositivo y encontró mejoras en distintos indicadores evaluados, aunque se trató de una muestra pequeña y específica.

La batería tampoco necesita permanecer siempre en 100% para que el teléfono funcione con normalidad. Así, dejar pasar algunos puntos antes de buscar el cargador puede servir para comprobar algo bastante sencillo: si la incomodidad aparece mucho antes de que exista un riesgo real de quedarse sin celular, quizá la preocupación esté menos relacionada con la autonomía del equipo que con la necesidad de tenerlo permanentemente disponible.