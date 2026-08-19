Imágenes de la NASA mostraron un cráter en la Luna causado por el choque de un cohete de SpaceX + Agregar ámbito en









El impacto remite al cohete Falcon, que se estrelló contra la Luna a 8.700 km/h a principio de mes. Previamente, la nave había vagado por el espacio por más de un año.

A partir de estas nuevas fotos del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, el cráter reciente parece tener 18 metros de ancho y menos de 3 metros de profundidad. Captura

Una sonda espacial de la NASA proporcionó imágenes de un cráter causado por el choque de una nave de la compañía SpaceX en la Luna. Fue luego de que el dispositivo orbitara cerca del planeta, cuando capturó los resultados del impacto y mostró una comparación del antes y después.

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La misión de SpaceX que generó el impacto remite a la etapa superior del cohete Falcon, que se estrelló contra la Luna a 8.700 km/h el 5 de agosto, tras haber vagado por el espacio durante más de un año.

La NASA mostró un cráter causado por un cohete de SpaceX tras chocar contra la Luna A partir de estas nuevas fotos del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, el cráter reciente parece tener 18 metros de ancho y menos de 3 metros de profundidad, indicaron científicos. En la grabación, se ven vetas oscuras y brillantes que salen desde el cráter como alas de mariposa.

Las líneas más oscuras representan material excavado que estaba cerca de la superficie y que fue moldeado por viento solar, rayos cósmicos e impactos de micrometeoritos durante milenios. Los rayos más brillantes indican rocas y tierra recientes que fueron arrojadas desde más abajo.

La nave fotografió el cráter una semana después de la colisión desde 96 kilómetros de altura, mientras avanzaba a 1,6 kilómetros por segundo. Los controladores de vuelo tuvieron que inclinar la nave para que sus cámaras apuntaran hacia la escena del impacto.

La sonda completa una órbita polar lunar cada dos horas, mientras la Luna rota debajo. Pasaron seis días antes de que la escena del choque quedara a la vista. La nave Danuri de Corea del Sur fue la primera en llegar a la zona para transmitir fotos. La nave fotografió el cráter una semana después de la colisión desde 96 kilómetros de altura, mientras avanzaba a 1,6 kilómetros por segundo. NASA La inversión de Alphabet en SpaceX se multiplicó por 100: cuántos millones ganó la compañía Una inversión que en 2015 parecía una apuesta de largo plazo se convirtió en uno de los mayores aciertos financieros de Alphabet, la compañía matriz de Google. La participación que la empresa adquirió en SpaceX por u$s900 millones ahora tiene un valor cercano a u$s94.200 millones, lo que implica que se multiplicó más de 100 veces en poco más de una década. El salto se produjo después de la salida a bolsa de SpaceX, que debutó en junio de 2026 con un precio de u$s135 por acción y una valoración inicial cercana a u$s1,8 billones. Alphabet informó posteriormente que al cierre del segundo trimestre tenía 551,2 millones de acciones de SpaceX, y se convirtió en su mayor accionista institucional. La magnitud de la ganancia resulta especialmente llamativa porque Alphabet realizó la inversión cuando SpaceX todavía estaba muy lejos de convertirse en uno de los activos más valiosos del mercado. La apuesta se remonta a 2015, cuando la compañía fundada por Elon Musk buscaba capital para acelerar el desarrollo de sus cohetes reutilizables y expandir sus operaciones.

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