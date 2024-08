Mario Grinmann: "Numerosas empresas sufren la falta de ventas y muchos asalariados hacen malabares"

En un claro apoyo al Gobierno de Javier Milei, afirmó que se hizo un "camino de transformación necesario" y cuestionó que los anteriores gobiernos "no vieron o no quisieron hacer: que no es posible gastar sistemáticamente lo que no se tiene" y que eso condenó al país a un "endeudamiento insostenible y una inflación desbordada". Luego, destacó el ordenamiento de las cuentas públicas y los efectos positivos: "la inflación se derrumbó y la brecha cambiaria es mucho mejor que la de finales de 2023".