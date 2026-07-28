Boom de la minería: San Juan busca colocar deuda por u$s500 millones para financiar obras estratégicas

Las entidades elegidas por la provincia para la emisión de deuda son el J.P. Morgan y Banco Santander. El gobernador ya inició el roadshow por Londres, que continuará en Nueva York.

San Juan busca colocar bonos por u$s500 millones para financiar obras públicas de infraestructura estratégica , entre las cuales se encuentra el desarrollo minero de Vicuña , un mega emprendimiento binacional de cobre, oro y plata, impulsado por Vicuña Corp, y aprobado por el RIGI en junio. El gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, ya inició la gira internacional por Londres y seguirá en Nueva York en búsqueda de captar potenciales inversores.

"En cuanto a la estructura, el bono contemplaría un período mínimo de gracia de dos años para la amortización y habilitaría al Ejecutivo provincial a garantizar el repago con recursos de la Coparticipación Federal. A diferencia de Chubut, que accedió recientemente a los mercados internacionales, San Juan no comprometería regalías mineras como garantía de la emisión", adelantaron desde PPI .

En los últimos días, Orrego dio a conocer la gira internacional en Europa y Norteamérica para presentar la propuesta financiera de la provincia ante inversores. A su vez, confirmó que las entidades elegidas para la emisión de deuda son el J.P. Morgan y Banco Santander, dos bancos que ya participaron anteriormente en procesos similares.

Cabe remarcar que el 4 de junio la Legislatura local sancionó la ley habilitante, con 23 votos a favor y 12 en contra. El Gobernador también expresó en los últimos días que aspira a obtener una tasa competitiva y estimó que podría ubicarse por debajo del 10%. Fuentes del sector minero, explicaron que, si los plazos se cumplen, San Juan contaría con los fondos entre octubre y noviembre para iniciar de inmediato licitaciones de obras de infraestructura vial, hídrica y habitacional.

Dentro de las obras se encuentra Vicuña , un mega proyecto de cobre, oro y plata, impulsado por Vicuña Corp (firma con copropiedad de BHP y Lundin Mining ) en la zona cordillerana ubicada entre la provincia de San Juan y la Región de Atacama que corresponde a Chile. Este proyecto tiene una inversión inicial de u$s9.700 millones aprobada bajo el RIGI durante junio.

Los artículos aprobados habilitan a emitir una o más series y faculta a utilizar en garantía del pago de capital e intereses los recursos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. También extiende esa facultad a la cesión en garantía, en pago o en propiedad fiduciaria y no afecta regalías mineras.

La intención de la provincia es fijar un piso de amortización de dos años, una tasa fija, variable o mixta dentro del límite que imponga el Ministerio de Economía de la Nación. Por otra parte, delega en el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda provincial la contratación de colocadores, asesores y calificadoras de riesgo, el listado de los títulos en bolsas, la fecha de emisión, el precio, la tasa, el plazo y la ley aplicable, incluidas leyes extranjeras.

Neuquén, la última en colocar deuda y Santa Cruz busca financiamiento

La última provincia en emitir deuda fue Neuquén, que colocó u$s500 millones, con un cupón 7,35% y con un vencimiento 2034. "Está por debajo del 9,3% del bono soberano comparable (vía dólar cable)", revelaron fuentes de la city. Neuquén se convirtió en el sexto Estado sub-soberano en emitir deuda en los mercados internacionales desde las elecciones del año pasado.

En el caso de este último bono colocado, "amortiza en tres cuotas anuales desde 2032, tiene posibilidad de recompra anticipada a la par a partir de 2031 y no tiene garantías, a diferencia de los otros dos bonos neuquinos operativos en el mercado", recordaron desde IEB. Así, las emisiones internacionales de las provincias desde las elecciones alcanzan los u$s4.150 millones.

Santa Cruz también busca colocar deuda, pero, a diferencia de San Juan, el Ejecutivo provincial aún no cuenta con el aval de la Legislatura. Sin embargo, el gobierno local ya presentó el proyecto de Ley de Crédito Público, que autoriza un programa de financiamiento por hasta u$s600 millones destinado exclusivamente a obras de infraestructura. Se trataría de un financiamiento mixto: una parte provendría de un préstamo de la CAF y el resto se lograría con colocación internacional.