Deuda en pesos: Economía reveló los instrumentos con lo que busca renovar unos $13 billones en manos de privados

En el mercado se señala que parte del resultado de la licitación de pesos de este jueves dependerá de cómo le vaya al Gobierno con la colocación del Bonar 2029 de este miércoles.

La Secretaría de Finanzas presentó este martes el menú de bonos y letras con el que buscará afrontar el único vencimiento de deuda en pesos del mes, por un total cercano a $40 billones . De ese monto, alrededor de $13 billones estarían en manos de inversores privados .

La licitación se definirá el próximo jueves , pero antes habrá una prueba clave: este miércoles el Gobierno pondrá a consideración del mercado un bono en dólares bajo legislación local con vencimiento en 2029 . En la City señalan que, si la colocación del Bonar 2029N resulta exitosa, aumentarán las probabilidades de un buen resultado también en la licitación en pesos.

17/04/26 (S17A6) – nueva

29/05/26 (S29Y6)

30/11/26 (S30N6) – nueva

31/05/27 (T31Y7) – nueva

LECER y BONCER

29/05/26 (X29Y6)

30/11/26 (X30N6) – nueva

30/05/27 (TZXY7) – nueva

30/06/28 (TZX28)

TAMAR

31/08/26 (M31G6)

Dólar linked

30/04/26 (D30A6)

Un punto relevante es que la demanda de pesos suele aumentar en diciembre, principalmente por el pago de aguinaldos y otros gastos estacionales de cierre de año. Por ese motivo, el Gobierno no estaría urgido en lograr un rollover elevado y se considera que la renovación podría ubicarse por debajo del 100%.

adcap

Desde Adcap Grupo Financiero señalan que "el Tesoro enfrenta vencimientos por $13 billones para lo cual ofrece un menú similar al de la licitación pasada, sin instrumentos muy cortos y apostando a que el mercado extienda duration, luego de haber otorgado premios como incentivo en las últimas licitaciones". Se espera que tambien haya algún premio en esta ocación.

"Dado el tamaño de los vencimientos y la demanda observada en licitaciones anteriores, esperamos un rollover entre 80% y 100%. Tener en cuenta que no puede permitirse un rollover bajo, ya que únicamente cuenta con depósitos en el BCRA por $3,4 billones" señalan desde la sociedad de bolsa.