El PRO bonaerense renovó sus autoridades con una lista de unidad

El espacio político ratificó su conducción provincial tras un acuerdo consensuado entre intendentes, legisladores y dirigentes de todo el territorio, con el objetivo de fortalecer su armado y proyección electoral.

La nueva conducción bonaerense del PRO Buenos Aires quedó encabezada por Cristian Ritondo, acompañado por Soledad Martínez y Pablo Petrecca como vicepresidentes.

El PRO Buenos Aires definió este sábado su nueva conducción provincial a través de una lista de unidad , que ratificó a Cristian Ritondo como presidente del partido. Lo acompañarán en el nuevo mandato la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez , como vicepresidenta primera, y el intendente de Junín, Pablo Petrecca , como vicepresidente segundo.

La renovación de autoridades se concretó con el respaldo de los principales referentes del espacio en la provincia de Buenos Aires y reflejó un amplio consenso interno , con representación de distintos sectores del partido y fuerte presencia territorial.

Entre los dirigentes que acompañan la nueva conducción se destacan Diego Santilli , Guillermo Montenegro y Néstor Grindetti , además de legisladores nacionales y provinciales del PRO.

La conducción partidaria cuenta con el apoyo de los diputados nacionales Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza , en coordinación con las autoridades de los bloques del PRO en la Legislatura bonaerense, encabezados por Alejandro Rabinovich en Diputados y Pablo Petrecca en el Senado.

Asimismo, la lista de unidad reflejó la fortaleza territorial del PRO en la provincia, con la participación de intendentes como Marcelo Matzkin (Zárate), Juan Ibarguren (Pinamar), Fernando Bouvier (Arrecifes), Javier Martínez (Pergamino), Sebastián Abella (Campana), Jorge Etcheverry (Lobos), María José Gentile (9 de Julio) y Juan Fiorini (Junín), además de concejales y dirigentes de todas las secciones electorales.

En momentos donde la Provincia necesita una alternativa firme y preparada, elegimos dar una señal clara: unidad para terminar con el populismo y empezar a cambiar la Provincia.

Presentamos una lista única para la renovación de autoridades del PRO Buenos Aires. Cristian Ritondo…



Presentamos una lista única para la renovación de autoridades del PRO Buenos Aires. Cristian Ritondo… pic.twitter.com/T7J1HMkyfc — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) February 28, 2026

Mensaje político y objetivos

Tras la renovación, Ritondo destacó la decisión de priorizar la cohesión interna del espacio. “Elegimos la unidad para concentrarnos en lo verdaderamente importante: construir una propuesta sólida y preparada para gobernar la Provincia”, afirmó.

En la misma línea, señaló que el PRO enfrenta “un desafío enorme” y subrayó la necesidad de avanzar en políticas vinculadas al orden, la seguridad, la educación y la generación de empleo, apoyándose en la experiencia de gestión y en equipos distribuidos en todo el territorio bonaerense.

Por su parte, Soledad Martínez remarcó el rol de los gobiernos locales del PRO. “Los intendentes ya demostramos que donde gobernamos se vive mejor. Estamos unidos para consolidar el PRO en toda la provincia”, sostuvo, y agregó que el espacio busca construir una alternativa política al kirchnerismo.

Con la conformación del nuevo Consejo Directivo y de la Asamblea partidaria, el PRO bonaerense inicia una nueva etapa orientada a fortalecer su estructura en cada municipio, ampliar su presencia territorial y consolidarse como una opción de gobierno con liderazgo y proyección provincial.