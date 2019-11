Diputado PRO: "Aguad no sabe nada de Defensa"

Roma, miembro de esa Comisión, paralizó al auditorio con estas declaraciones: “Hay mucha hipocresía y falta de patriotismo hasta diría traidores en la toma de decisiones sobre defensa. Tenemos, y lo digo como miembro del partido gobernante, gente que realmente no quiere a este país porque a veces se toman decisiones contrarias a los intereses nacionales. No podemos tener ministros como el caso de Oscar Aguad que no sabe nada ni se preocupa por aprender nada, -y esto no es un pase de factura-, es haber estado en las reuniones de coordinación de gabinete auditando al Ministerio de Defensa y sabiendo que no conocía ni sabía de lo que se estaba hablando. Lamentablemente si no tenemos la capacidad de señalar cada vez que hay un funcionario que no está a la altura de las circunstancias después no pidamos que haya resultados. No importa el color político yo he tenido serias disidencias por este tema con Marcos Peña y Fulvio Pompeo. Tenemos grandes problemas en defensa pero hemos tenido grandes oportunidades a mí me consta, -cuando recién asumimos-, que en un viaje a Rusia con Ceballos (Walter, exsecretario Logística del Ministerio de Defensa) hubo un ofrecimiento concreto de equipamiento que hizo la Federación Rusa. Era muy beneficioso para la Argentina, ¿y qué me encontré? Un Gobierno que no quería saber nada con Rusia y me encontré con militares que eran proamericanos. Se puede tener esa visión pero el interés nacional y el patriotismo están adelante, mi hijo va a un instituto inglés y todos los años viaja a Inglaterra, pero la defensa es un asunto complicado y sensible, tenemos grupos de militares formados y adoctrinados con una visión de poco patriotismo. No podemos –y lo dice un fueguino- comprarle sistemas de armas y repuestos a aliados de la OTAN que después no nos venden ni siquiera un tornillo porque lo impugna el Reino Unido. Si no gustan las armas rusas sino podemos hacer una alianza o un tratado como lo hizo India donde se fabrica mucho del equipamiento ruso, vayan con China, con los coreanos o con quien les plazca a los decisores pero no caigamos en situaciones que nos han llevado a perjudicarnos en un momento sensible de la historia argentina como lo fue la Guerra de Malvinas. Necesitamos fuerzas armadas poderosas no tibias, letales que es para lo que son concebidas. Estoy convencido de que hay mucha hipocresía, el diputado Mario Negri, presidente de nuestro espacio de la bancada de Cambiemos, en el día que se iba a tratar en la comisión el proyecto Fondef (Fondo Nacional para la Defensa) impulsado por Agustín Rossi (FpV) dijo que “no era políticamente conveniente”. Y usted, ¿por qué se sumó para habilitar el tratamiento?, preguntó este diario; -“Durante cuatro años batallé en soledad para que en comisión aprobaran mi proyecto de equipamiento de las fuerzas armadas, no voy a caer en la incoherencia de no acompañar esa iniciativa” contestó Roma.