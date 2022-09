Llega el Disney+ Day con estrenos de Marvel, Los Simpson y mucho más

Thor: Love and Thunder llega a Disney+

Thor: Love and Thunder de Marvel Studios muestra al Dios del Trueno (Chris Hemsworth) en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado: una búsqueda de la paz interior. Pero su retiro es interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), cuya misión es la extinción de los dioses. Para combatir la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valquiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) y su exnovia Jane Foster (Natalie Portman) quien, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor. Juntos se embarcan en una terrorífica aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

Dirigida por Taika Waititi (Thor: Ragnarok), a partir de una historia de Waititi y Jennifer Kaytin Robinson, Thor: Love and Thunder fue producida por Kevin Feige y Brad Winderbaum.

Thor: Love and Thunder se une a otras 15 películas del Universo Cinematográfico de Marvel que están disponibles en en Disney+.

Thor_ Amor y Trueno _ Tráiler Oficial _ Subtitulado con Audio Descriptivo.mp4 Marvel Studios

Marvel Studios Unidos: Creando Thor: Love and Thunder

Taika Waititi, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale y Tessa Thompson divulgan los secretos detrás de la creación de Thor: Love and Thunder en Marvel Studios Unidos. Por medio de entrevistas en profundidad con el elenco y el equipo de filmación, junto con imágenes nunca antes vistas del set y mucho más, Marvel Studios Unidos abre el telón para revelar detalles del cuarto largometraje del Dios del Trueno.

Otros estrenos del Disney+ Day

Obi-Wan Kenobi: el regreso del Jedi

Con imágenes nunca antes vistas, vívidas historias personales y momentos significativos, Obi-Wan Kenobi: el regreso del Jedi cuenta cómo se hizo la serie original de Lucasfilm para Disney+ Obi-Wan Kenobi, una historia épica que comienza diez años después de los dramáticos sucesos transcurridos en Star Wars: La venganza de los Sith.

Este revelador documental de Lucasfilm y Supper Club explora el regreso de Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker a la pantalla, y el de Ewan McGregor y Hayden Christensen a sus clásicos papeles. La directora Deborah Chow, el elenco y el equipo de filmación reflexionan sobre cómo fue la experiencia de contar una historia nueva con personajes icónicos de Star Wars, como lo son Obi-Wan Kenobi, Darth Vader y la Princesa Leia, al tiempo que se introducen nuevos héroes y villanos a la saga. Con visitas al taller de criaturas, al departamento de utilería y mucho más, Obi-Wan Kenobi: el regreso del Jedi muestra la faceta de la realización cinematográfica que hace que Star Wars sea tan especial: el respeto y la pasión por un legado que abarca generaciones y sus famosos personajes, tan queridos por la audiencia.

Tierra Incógnita (serie original Disney+ producida en Latinoamérica)

Tierra Incógnita sigue a Eric Dalaras (Pedro Maurizi), un adolescente que descubre un mundo escalofriante mientras busca la verdad detrás de la misteriosa desaparición de sus padres ocurrida ocho años atrás. Criado por sus abuelos maternos junto a su hermana Uma (Mora Fisz), Eric decide escapar de su casa y regresar al pueblo de su infancia, Cabo Qwert, para encontrar respuestas en el parque temático de terror Tierra Incógnita, donde sus padres fueron vistos por última vez. Junto a sus amigos, su hermana y su tía, Eric deberá superar sus miedos para resolver el misterio y encontrar respuestas en un universo tan oscuro como desconocido.

Versiones Sing-Along de Frozen: una aventura congelada y Frozen 2

Disney+ presentará nuevas versiones Sing-Along de las películas de Walt Disney Animation Studios Frozen: una aventura congelada y Frozen 2 , para sumergirse plenamente en su música con las letras de las canciones en pantalla.

Bienvenidos al Club, corto de Los Simpson

En Bienvenidos al Club Lisa Simpson, decidida a convertirse en una princesa, se sorprende cuando se da cuenta de que ser mala podría ser más divertido.

Pinocho

Pinocho Tom Hanks.jpg Disney

El ganador del Premio Oscar Robert Zemeckis dirige esta película de acción real y tecnología CGI (imágenes generadas por computadora por sus siglas en inglés) que es la nueva versión de la entrañable historia de una marioneta de madera, que emprende una emocionante aventura para convertirse en un niño de verdad. Tom Hanks interpreta a Gepetto, el carpintero que construye y trata a Pinocho (Benjamin Evan Ainsworth) como si fuera su propio hijo. Joseph Gordon-Levitt es Pepe Grillo, quien oficia de guía y conciencia de Pinocho; la nominada al Premio Oscar Cynthia Erivo es El Hada Azul; Keegan-Michael Keyes el Honrado Juan; Lorraine Bracco, nominada para los Premios Oscar, es Sofía la Gaviota, un nuevo personaje, y Luke Evans es El Cochero.

She Hulk: Defensora de Héroes (nuevos episodios)

En She Hulk: Defensora de Héroes de Marvel Studios, Jennifer Walters (Tatiana Maslany), una abogada especializada en casos legales relacionados con lo sobrehumano atraviesa la vida de una soltera de unos treinta años que, además, es una gigante verde superpoderosa de más de dos metros de altura. La serie de nueve episodios incluye una gran cantidad de veteranos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), entre ellos, Mark Ruffalo como el Hulk Inteligente, Tim Roth como Emil Blonsky/Abominación, y Benedict Wong como Wong. El elenco cuenta también con Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass y Renée Elise Goldsberry. Dirigida por Kat Coiro (episodios 1, 2, 3, 4, 8 y 9) y Anu Valia (episodios 5, 6 y 7), cuenta con Jessica Gao como guionista principal.

Cars: aventuras en el camino

Cars: aventuras en el camino sigue a Rayo McQueen (con la voz de Owen Wilson) y a su mejor amigo Mate (con la voz de Larry the Cable Guy) mientras se dirigen al este de Radiador Springs en un viaje por carretera a través de Estados Unidos para reunirse con la hermana de Mate.

La serie está producida por Marc Sondheimer y dirigida por Steve Purcell (episodios 1, 2, 8), Bobby Podesta (episodios 5, 6 y 9) y Brian Fee (episodios 3, 4 y 7). El compositor Jake Monaco estuvo a cargo de la creación de la música de los nueve episodios.

Creciendo

Creada por Brie Larson y Culture House, Creciendo es una innovadora serie documental que explora los retos, los triunfos y las complejidades de la adolescencia a través de diez historias sobre la madurez.

La serie de Disney Branded Television utiliza la narrativa, la experimentación y la técnica documental para acompañar a una persona de entre 18 y 22 años que cuenta su historia. Las historias representan una amplia gama de experiencias vividas, dando al público narrativas emocionalmente poderosas que ofrecen una mirada atractiva de la adolescencia y de las dificultades sociales, familiares e internas que enfrentan las personas en la juventud en su camino hacia el autodescubrimiento y la aceptación.

Cada episodio de 30 minutos presenta a un o una joven, o "héroe", y su experiencia de crecimiento basándose en una entrevista muy personal que narra la infancia y adolescencia de los y las protagonistas. Además de estas entrevistas, las creativas recreaciones cinematográficas ayudan a dar vida a sus principales puntos de inflexión.

Las aventuras de Bertie Gregory

Bertie Gregory, de 29 años, explorador de National Geographic y el rostro visible de una nueva generación de aventureros y realizadores de historias naturales aspiracionales, lleva a los espectadores a realizar travesías épicas y emocionantes a los lugares más espectaculares y ocultos del mundo silvestre. Mediante una tecnología de filmación de vanguardia, la serie original de Disney+ Las aventuras de Bertie Gregory, de National Geographic, rompe el molde del programa tradicional de historia natural contando historias extraordinarias de animales de la vida real y llevando a la audiencia a participar de cada minuto de la acción.

Durante semanas, el carismático realizador ganador de un premio BAFTA se sumerge en la vida de los animales para plasmar historias inéditas de criaturas emblemáticas que viven en algunos de los lugares más inhóspitos del planeta. En esta temporada, Bertie se aventura en los helados mundos de la Antártida en busca de la congregación más grande de ballenas que se haya filmado jamás y se enfrenta cara a cara con los leones especializados en la caza de búfalos en Zambia. En esta serie de aventuras, Bertie llevará al público a realizar una impresionante odisea por el planeta, mostrando el mundo natural en un momento en el que enfrenta sus desafíos más grandes.

Disney+ Day: ofertas y beneficios para nuevos suscriptores

En espera del Disney+ Day el 8 de septiembre, The Walt Disney Company invita a fans a unirse a la comunidad de Disney+ con una oferta exclusiva. A partir de mañana a la 01:00 A.M. hasta el martes 20 de septiembre a las 03:00 A.M., quienes se suscriban al servicio pueden obtener un mes de Disney+ por ARS$ 149,00 finales.