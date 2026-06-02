Habló la dueña del auto en el que Claudio Barrelier habría trasladado el cuerpo de Agostina Vega: "Siempre me mintió y usó"

Se trata de la mujer que le prestó el vehículo en el que el acusado trasladó los restos de la joven. "Toda mi familia confió en él, nunca hubiera permitido a una persona violenta en mi casa", sostuvo.

El hombre usó el auto de ella para llevar los restos de la menor.

En un nuevo paso dentro de la investigación por el femicidio de Agostina Vega (14), habló la dueña del auto que usó Claudio Barrelier para trasladar los restos de la adolescente. La mujer, identificada como Soledad , dio detalles de sus conversaciones con él y expresó que temía que el acusado le robara el auto. "Toda mi familia confió en él, nunca hubiera permitido a una persona violenta en mi casa", sostuvo.

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Soledad detalló que cuando Barrelier volvió del descampado llegó a la casa de ella, "se bañó, se cambió y se acostó a dormir".

Cuando se lo devolvió, dijo que llegó a la casa de ella, "se bañó, se cambió y se acostó a dormir". " Lo único distinto que noté después fue que tenía la espalda mojada, pero él era de transpirar así que tampoco me llamó la atención", detalló Soledad sobre los momentos posteriores a que el hombre volviera de depositar los restos de la joven.

captura soledad expareja barrelier crimena gostina vega Soledad, la expareja de Barrelier, habló este martes.

Compañeros de clase de Agostina Vega organizaron una suelta de globos para despedirla

En medio del avance de la causa, los compañeros de Agostina la despedirán este martes con una suelta de globos en la escuela, tras una iniciativa organizada por sus compañeros.

“Tenía una sonrisa hermosa. La vamos a extrañar. Estamos muy movilizados todos. No nos imaginamos nunca que nos iba a pasar”, sostuvo una de sus maestras en el programa en diálogo con El Trece.

La mujer también llamó a movilizar el miércoles, en la marcha de Ni Una Menos: “Consideramos que es importante que el miércoles seamos muchos. Hoy tenemos que decir Ni Una Menos por nuestra alumna, que no lo imaginamos nunca”.