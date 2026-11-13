RIGI: aprueban dos proyectos de gas por más de u$s3.200 millones para procesar y exportar líquidos

Uno contempla gasoductos y una planta de separación en Tratayén y el otro, un poliducto de 577 kilómetros hasta Bahía Blanca. Ambos empezaron a construirse en mayo y prevén operar desde febrero de 2030.

Las empresas beneficiadas son Procesadora de Gas del Sur SA (PGS) y Midstream de Gas del Sur SA (MGS), con domicilio en Buenos Aires.

El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de dos proyectos complementarios para captar, procesar, transportar y exportar líquidos del gas natural producido en la Cuenca Neuquina. Entre ambos suman una inversión de más de u$s3.244 millones.

Las resoluciones 1.976 y 1.977, firmadas por el ministro de Economía, Luis Caputo , se publicaron este viernes en el Boletín Oficial . Las empresas beneficiadas son Procesadora de Gas del Sur SA (PGS) y Midstream de Gas del Sur SA (MGS) , que tienen el mismo domicilio en Buenos Aires y presentaron sus pedidos el mismo día, el 5 de junio.

El proyecto de PGS, por u$s1.394,7 millones, prevé la construcción de un sistema de gasoductos de captación con dos ramales de 24 pulgadas. El ramal Norte parte de Sierra Chata y el Sur, de Fortín de Piedra, sobre el Gasoducto Vaca Muerta Sur . A los 32 kilómetros se unen en un único ducto de 30 pulgadas que llega hasta la Planta de Procesamiento de Tratayén, en Neuquén.

En esa planta, la empresa reconvertirá dos módulos criogénicos que hoy operan en las instalaciones de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y sumará otros dos nuevos. Así alcanzará una capacidad de procesamiento de 1.200 millones de pies cúbicos de gas rico por día.

La otra pata del negocio queda en manos de MGS, con una inversión de u$s1.849,6 millones. La firma comprará líquidos de gas natural e hidrocarburos condensados y los llevará por un poliducto de 577 kilómetros y 20 pulgadas desde Tratayén hasta General Daniel Cerri, en Bahía Blanca.

El plan incluye una planta de fraccionamiento capaz de procesar 90.000 barriles diarios, tres ductos de transferencia de 16 kilómetros, una planta de almacenamiento y despacho, y líneas de conexión en el puerto bahiense. El destino de lo producido, propano, butano y gasolina natural, será mayoritariamente la exportación.

El plan incluye una planta de fraccionamiento capaz de procesar 90.000 barriles diarios, tres ductos de transferencia de 16 kilómetros, entre otros. TGN

Los dos proyectos comparten cronograma: las obras comenzaron en mayo de 2026, el inicio de operaciones está previsto para el 1 de febrero de 2030 y la vida útil estimada es de 30 años. En ambos casos, la fecha de adhesión al régimen quedó fijada el 14 de octubre, cuando se completó la documentación.

Durante los dos primeros años, PGS se comprometió a invertir u$s239,4 millones y u$s360,1 millones, respectivamente, mientras que MGS proyectó u$s499,4 millones y u$s607 millones. Las fechas límite para alcanzar el monto mínimo exigido son el 30 de septiembre de 2027 para la primera y el 31 de julio de 2027 para la segunda. Las dos firmas se obligaron además a contratar proveedores locales por el 20% de la inversión total.

Hay una diferencia entre ambas en materia cambiaria. MGS sí pidió el beneficio de libre disponibilidad de las divisas obtenidas por exportaciones previsto en el artículo 198 de la Ley Bases, mientras que PGS no lo solicitó y declaró que cubrirá con financiamiento externo los dólares que necesite para importar bienes.

SE APROBARON DOS PROYECTOS POR MÁS DE USD 3.200 MILLONES PARA EL TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS DE GAS NATURAL



Se aprobó el ingreso al RIGI de dos nuevos proyectos de la empresa TGS S.A. por USD 3.245 millones en total. Los mismos estarán destinados al tratamiento de los líquidos del… pic.twitter.com/itYk24unKn — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 13, 2026

Los dos proyectos contaron con el aval de la Secretaría de Energía, del Banco Central y de la Procuración del Tesoro, y la recomendación favorable del Comité Evaluador de Proyectos RIGI el 19 de octubre. La Cancillería verificó también que ninguna de las empresas ni sus accionistas incurrieran en las conductas prohibidas por la Ley 26.659.

A partir de ahora, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá asignarles una CUIT especial y aplicarles los incentivos tributarios y aduaneros del régimen. Las firmas podrán importar los bienes de capital incluidos en los listados aprobados.

En su comunicado en X, el Ministerio de Economía detalló que ambos proyectos de la iniciativa generarán "19.000 empleos durante la construcción y, cuando entren en operación a partir de 2030, aportarán u$s1.100 millones anuales en exportaciones".

RIGI: abren inscripción para la segunda ronda de negocios, con foco en petróleo, gas y energía

El Gobierno abrió la inscripción para la segunda Ronda de Negocios RIGI, que se realizará el próximo 2 de diciembre y tendrá como protagonistas a las empresas de hidrocarburos y energía. La convocatoria reunirá a 60 compañías compradoras con más de 2.000 proveedoras de bienes, servicios, obras y tecnología de todo el país, con el objetivo de vincular los grandes proyectos de inversión con la industria nacional y ampliar las oportunidades comerciales para las pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa, organizada por el Ministerio de Economía, dará continuidad a la primera edición realizada el 29 de octubre en Rosario, que estuvo enfocada en minería, industria e infraestructura. Esta vez, el eje estará puesto en una actividad que atraviesa una etapa de expansión productiva y de grandes inversiones, con Vaca Muerta como principal motor y proyectos de exportación de petróleo y gas que demandarán nuevos equipos, servicios especializados e infraestructura.

La inscripción para participar de las reuniones de negocios estará abierta hasta el 16 de noviembre. En cambio, quienes quieran asistir a las demás actividades del encuentro, sin formar parte de las rondas comerciales, podrán anotarse hasta el 30 de noviembre inclusive. La información y el formulario de inscripción sin costo están disponibles en el sitio oficial de las Rondas RIGI.