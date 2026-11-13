Con el riesgo país arriba de 800 puntos, la tasa del Bonar 2029 saltó al 17% y complica el programa financiero 2027

El rendimiento del bono con el que el Gobierno buscaba conseguir u$s5.000 millones alcanzó un nivel que hace inviable una nueva colocación. El economista Gabriel Rubinstein sugirió acumular reservas y asegurarse el respaldo del Tesoro de Estados Unidos ante una eventual crisis cambiaria en 2027.

El salto del riesgo país de Argentina ha desbaratado, por el momento, la estrategia del Gobierno de conseguir u$s5.000 millones en el mercado local en 2027 y le ha impedido terminar de colocar este año unos u$s800 millones de Bonar 29 . Hoy tendría que pagar una tasa cercana al 17%, según indica el valor del título en el mercado secundario.

El Ministerio de Economía tuvo que dejar de incluir en sus licitaciones quincenales la opción del AO29 , tal como se lo denomina técnicamente, y ofrecer opciones dolarizadoras, tales como bonos duales o dólar linked de más corto plazo, a los inversores. De hecho, la situación también empieza a complicar el frente de pesos. En el primer llamado del mes no recibió ofertas para bonos que vencen en 2028.

De acuerdo con el economista Fernando Marull, el precio del bono se derrumbó desde que se lanzó al mercado en julio. "Esperemos que estas caídas les enseñen a los millennials (y otros personajes financieros) que un bono local que te devuelve el 100% del capital en 2029 (tipo AO29) debería ser considerado de alto riesgo y es solo para algunos inversores. 23% abajo en 4 meses ", recomendó el analista financiero.

La caída dejó una tasa interna de retorno (TIR) del 17,06%, según Rava Bursátil . El precio sería actualmente de u$s77 por cada u$s100 nominales, con una tasa del 6% y una duración de dos años y seis meses.

La plataforma Argen.bond reporta una TIR del 16,98% , calculada sobre el flujo de fondos restante de 36 pagos mensuales de renta y amortización íntegra al vencimiento, el 31 de octubre de 2029.

El dato es reflejo de la incertidumbre que ganó al mercado en el último mes, en la medida en que las consultoras de opinión muestran que el presidente Javier Milei no tiene asegurada su reelección. De hecho, la imposibilidad de incluirlo en los llamados habituales que hace la Secretaría de Finanzas incrementó la desconfianza.

De acuerdo con fuentes del mercado, los u$s5.000 millones del programa financiero que presentó hace unas semanas Luis Caputo, que se supone que se iban a conseguir mediante colocaciones en el mercado local, podrían ser cubiertos con mayores compras de reservas internacionales y/o activando un tramo del swap de monedas con China.

En ese sentido, el economista Gabriel Rubinstein, quien fuera viceministro de Economía durante el gobierno de Alberto Fernández, plantea que el Gobierno debería incrementar las reservas para evitar una corrida en 2027 si la suerte política de Milei no repunta y no aparece un candidato que ofrezca seguridad a los ojos de los inversores.

"El M4 es el máximo potencial de corrida cambiaria, ya que es todo lo que podría querer convertirse en dólares. Considero que contar con una fracción de ello en reservas 'usables', del orden del 25% o 30%, sería suficiente para enfrentar o disuadir una corrida importante", explicó el economista.

El M4 es el agregado monetario más amplio de todos, que incluye activos líquidos, como el circulante y las cuentas a la vista, así como plazos fijos, depósitos en fondos, repos y otros activos menos líquidos. Rubinstein estima que son unos u$s130.000 millones equivalentes y afirma que el nivel de las "reservas usables" es una incógnita.

"Contar con el swap de EEUU ante una posible corrida en 2027 sería 'esencial'. Si esto fallara, con el panorama electoral actual, las probabilidades de una aguda crisis cambiaria para la época electoral, estimo, serían realmente elevadas", advirtió.