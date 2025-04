A Donald Trump se le acabó el crédito y dio una urgente marcha atrás: ¡Sell América!

¿Cuánto duró la epopeya de la Liberación? Lo que duró el temple de Wall Street. El derrumbe de la Bolsa destruyó media docena de billones de dólares y crispó los nervios al máximo. Tres veces habló Jamie Dimon en la semana. Como si su tarea habitual fueran los comentarios para la TV (que consume la Casa Blanca) y no conducir J.P. Morgan. Pero su trabajo es influir y lo hizo a la perfección. Los peces gordos que rodeaban sonrientes al presidente Trump en su asunción se convirtieron, de repente, en pirañas enloquecidas por el río de sangre. Y no retacearon las mordidas entre sí (Elon Musk versus Peter Navarro, Bill Ackman versus Howard Lutnick, y viceversa) . No obstante, no fue la Bolsa la que forzó la marcha atrás del gobierno. No. Trump 2.0 se diseñó ex profeso a prueba de los berrinches de las acciones. Fue el mercado de bonos -la tasa de 30 años desbordando 5%- el que le arrebató el joystick al presidente. Porque la escalada de las tasas largas no tiene antídotos. Una vieja lección de la política que James Carville le explicó a un joven Bill Clinton allá por 1992. Es verdad, el público se renueva. Y los presidentes, también.

La Fed, lista si es necesario

Si el dólar y los bonos del Tesoro no son refugio apropiado en la tormenta, entonces la tormenta debe cesar. Washington no puede promoverla so pena de sucumbir por su propio impulso. Esa es la razón de la marcha atrás que la realidad, y los empresarios influyentes (que además sufragan las campañas de los políticos), le impusieron a Trump. No solo terminó su luna de miel, se le acabó el crédito. ¿Es el fin de su saga comercial? Continuará, pero ya hemos visto el pico tolerable de la crispación. Urge desescalar. Y no por temor al mercado bear o a la recesión, hoy el horizonte más probable. La desconfianza de los consumidores e inversores ya se instaló allí. No. La prioridad es otra. Escuchemos a Susan Collins, gobernadora del banco central. “La Fed está ´absolutamente` lista para mantener el funcionamiento estable de los mercados financieros si es que surge esa necesidad”, dijo en el clímax de la zozobra. A buen entendedor: que no surja un accidente de crédito, porque arruinará la dinámica presente en el acto. La saga comercial pasará a un segundo plano. Ya no podrá contenerse el daño apretando el modo pausa. Ni con nada que Trump diga o decida.