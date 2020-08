Acreedores presentarán última oferta al Gobierno: será en 54,9%

“We are working for a compromise at 54,9%”. Muy conforme, pero sin triunfalismo, uno de los principales negociadores contratados por uno de los tres grupos que representan a los acreedores con títulos emitidos bajo legislación extranjera le confirmaba a este diario que los bonistas le presentarán a la Argentina su decisión de volver a negociar “de buena fe”. Y sobre una oferta concreta y definitiva para cerrar el acuerdo. Está armada, básicamente, sobre la fórmula de partir las diferencias financieras entre las dos partes, y en aclarar ante instituciones de peso internacional las cuestiones legales sobre las que no hay acuerdo (ver nota aparte).